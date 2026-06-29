La vuelta de Kawhi Leonard a los Spurs ya se está cocinando

El alero de 35 ya fue campeón con la franquicia de Texas en 2014 y ahora podría sumarse a un proyecto gigante que ya cuenta en sus filas con un auténtico extraterrestre como es Victor Wembanyama en busca de otro anillo

Kawhi Leonard va a salir de Los Angeles Clippers. Aunque no hay anuncio oficial ni traspaso cerrado, el alero quiere una extensión que los californianos no piensan darle y este ya ha señalado dos posibles destinos para continuar su carrera; y sí, entre esos están unos San Antonio Spurs con los que ganó el anillo de 2014 y que están interesados en sumarle a la causa para ser campeones en 2027.

No sorprende la postura de ambas partes. El alero de 35 años sabe que quedándole un solo año de contrato tiene la sartén por el mango, ya que solo irán a por él los equipos en los que esté dispuesto a renovar; y sí, en Texas lo haría según señala Jake Fischer de The Stein Line. ¿Y los Spurs? Pues no quieren precipitarse, pero tras perder las Finales contra los New York Knicks les encaja junto a Victor Wembanyama; tanto es así que desde ESPN aseguran que están muy pendientes de la situación de Kawhi.

La oferta de los Spurs por Kawhi Leonard, en marcha

Tal cual suena. Aunque en la NBA no se puede dar nada nunca por seguro, en este caso ha sido el propio Leonard el que ha limpiado el mapa de pretendientes, ya que ha deslizado que solo firmaría una extensión de contrato con los Spurs y con Toronto Raptors.

Con esa determinación, el small forward ha borrado de un plumazo la candidatura de otros equipos que han sonado como Miami Heat, ahora con Giannis Antetokounmpo, o Detroit Pistons, que van a ser muy agresivos en el mercado con la idea de rodear mejor a Cade Cunningham, su gran estrella.

De cara al camino para llegar a San Antonio, a nadie escapa que la gran pieza de intercambio sería De'Aaron Fox. El base no ha hecho mala temporada, pero se le ha visto muy errático en las Finales y por detrás viene apretando Dylan Harper. Además, el encaje financiero es perfecto, ya que Leonard debe percibir 50,3 millones de dólares la próxima temporada y Fox se situará en 49,6.

Toronto Raptors da un paso al frente

Lejos de quedarse de brazos cruzados tras conocer el deseo de Kawhi, los Toronto Raptors se han puesto manos a la obra hasta el punto de levantar el teléfono para negociar con los Clippers. Jake Fischer asegura que el interés de los canadienses es fuerte, pero el entendimiento no es sencillo, ya que pretenden dar a cambio a Brandon Ingram, mientras que los californianos quieren a R.J. Barrett.

Sin nada cerrado en dirección alguna, es obvio que queda mucha tela por cortar. La apertura de la agencia libre puede volver a avivar un mercado que ya ha visto moverse a enormes piezas como Giannis Antetokounmpo o LaMelo Ball, y que sin duda sigue muy caliente.