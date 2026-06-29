Alemania - Paraguay: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El combinado de Nagelsmann se medirá al de Gustavo Alfaro en un partido dónde ambos seleccionadores apostarán por sus mejores jugadores en el once titular

Alemania y Paraguay se medirán en el día de hoy en el Gillete Stadium de Fozborough. El combinado dirigido por Nagelsmann llega a los dieciseisavos de final tras firmar dos victorias y una derrota en la fase de grupos, lo que le hizo pasar como primera con seis puntos. Por su parte, los de Gustavo Alfaro vencieron en un encuentro, empataron y perdieron el otro, clasificándose a la siguiente ronda con cuatro puntos.

Además, Alemania viene de terminar la fase de grupos con un sabor de boca amargo, ya que cayeron derrotados frente a Ecuador el pasado jueves. Pese al gol inicial y tempranero de Sané, los de Sebastián Beccacece le dieron al vuelta gracias a los tantos de Nico Angulo y de Gonzalo Plata, que les dieron a los dieciseisavos de final. Por ello, los de Nagelsmann llegan avisados al momento clave del Mundial 2026, donde una derrota te elimina.

Las bajas de Alemania y Paraguay para los dieciseisavos del Mundial 2026

Por otro lado, Alemania afrontará el encuentro de hoy ante Paraguay sin la presencia de Nico Schlotterbeck, que se lesionó durante el partido frente a Costa de Marfil, lo que le ha dejado fuera del Mundial 2026, siendo un duro palo para Nagelsmann. De esta manera, Rüdiger es el elegido para formar pareja de centrales con Tah, con el resto de la defensa tal y como viene siendo en la fase de grupos, con Kimmich y Brown en los laterales.

Paraguay, por su parte, no podrá contar con la figura de Diego Gómez. El centrocampista del Brighton recibió dos tarjetas amarillas en la fase de grupos del Mundial 2026, lo que le ha dejado fuera del choque ante Alemania por acumulación de las mismas. Gustavo Alfaro tendrá que hacer una modificación importante en la sala de máquinas, ya que el jugador de 23 años ha sido titular en los tres partidos disputados por su selección hasta el momento.

¿A qué hora se juega el partido? Alemania - Paraguay

El horario fijado para el Alemania - Paraguay de dieciseisavos de final del Mundial 2026 es el siguiente: 22:30 en horario peninsular y 21:30 en Canarias.

Dónde ver el encuentro por TV y online Alemania - Paraguay por TV

El partido que enfrentará a Alemania y Paraguay se ofrecerá en DAZN y Movistar Plus+, que emiten todos los partidos de este Mundial 2026 de manera íntegra. Para seguirlo desde el móvil, las apps de DAZN y Movistar Plus+ son las opciones.

Alemania - Paraguay: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Además, el Alemania - Paraguay podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el Gillete Stadium, desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambas selecciones, así como la situación y cómo llegan el combinado de Nagelsmann y el de Gustavo Alfaro, que viene de empatar ante Australia.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Alemania - Paraguay, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el Guillete Stadium. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos seleccionadores, Nagelsmann y Gustavo Alfaro, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque entre alemanes y paraguayos.

Alineaciones probables de Alemania y Paraguay

Alemania: Neuer, Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sané, Musiala, Wirtz, Havertz.

Paraguay: Gill, Maidana, Alonso, Gómez, Velázquez, Caceres, Almirón, Cubas, Galarza, Avalos, Enciso