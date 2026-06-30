Alemania se hunde en los Mundiales: Paraguay destapa una crisis histórica

La eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026 confirma el desplome de la Mannschaft, que no alcanza los octavos por tercera edición consecutiva tras tocar la gloria en Brasil 2014, y abre el debate sobre Nagelsmann con figuras históricas como Völler o Matthäus

Alemania ya no cae como caían antes los grandes favoritos: cae dejando una sensación de desconcierto. Paraguay la eliminó del Mundial 2026 en los penaltis, tras un 1-1 en Boston que deja a la Mannschaft fuera antes de los octavos y abre otra crisis profunda.

El golpe no se explica solo por una tanda. Alemania, cuatro veces campeona del mundo, acumula tres Mundiales consecutivos sin llegar a octavos. Desde Brasil 2014, su último gran título, la selección que durante décadas fue sinónimo de fiabilidad se ha convertido en un equipo atrapado en su propia historia.

Paraguay elimina a Alemania en Boston y rompe el mito de los penaltis

El partido dejó una imagen incómoda para Alemania. Dominó la pelota, acumuló llegadas y encerró durante muchos minutos a Paraguay, pero volvió a chocar contra el mismo problema que arrastra desde hace años: mucha posesión, poca claridad y una enorme dificultad para imponer jerarquía en los momentos decisivos.

Julio Enciso adelantó a Paraguay en el minuto 41 y Kai Havertz empató al inicio de la segunda parte. Alemania creyó haber encontrado el camino, pero no terminó de derribar el muro de Gustavo Alfaro. El partido se fue a la prórroga, después a los penaltis, y ahí llegó el golpe más simbólico.

Havertz y Nick Woltemade se toparon con Orlando Gill. Jonathan Tah mandó su lanzamiento por encima del larguero. José Canale convirtió el penalti definitivo y Paraguay firmó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026.

El dato agranda la herida: Alemania perdió su primera tanda de penaltis en la historia de los Mundiales. Un país que había construido parte de su leyenda sobre la sangre fría desde los once metros se marchó esta vez por la puerta que tantas veces había cerrado a otros.

Alemania domina las estadísticas ante Paraguay, pero se queda sin fútbol real

Las cifras hacen todavía más dura la lectura. Alemania tuvo un 75,4% de posesión, lanzó 21 veces y acumuló 802 pases completados, con un 89% de precisión. Paraguay, en cambio, completó 243 pases y vivió mucho más lejos del balón.

Pero el fútbol no se mide solo en volumen. De esos 21 remates alemanes apenas generaron 1,49 goles esperados. Es decir, la Mannschaft atacó mucho, pero no necesariamente bien. Le faltó colmillo, último pase y capacidad para transformar dominio en ocasiones limpias.

Alemania encadena tres Mundiales sin octavos desde el título de 2014

El hundimiento tiene una secuencia muy clara. Alemania ganó el Mundial de Brasil 2014 con una generación que mezclaba estructura, talento y competitividad. Aquel 7-1 a Brasil y la final ganada a Argentina colocaron a la Mannschaft en la cima del fútbol moderno.

Desde entonces, todo se ha torcido. En Rusia 2018 cayó en la fase de grupos. En Qatar 2022 volvió a despedirse en la primera ronda. En 2026, con el nuevo formato de 48 selecciones, superó la fase inicial, pero se quedó en dieciseisavos ante Paraguay.

La mejora es mínima en términos formales y casi inexistente en términos históricos. Alemania no ha vuelto a pisar unos octavos de Mundial desde 2014. Para cualquier selección sería una mala racha. Para Alemania es una anomalía gigante.

Völler defendió a Nagelsmann y Matthäus cargó contra la Mannschaft

La eliminación también deja tocado a Julian Nagelsmann. El seleccionador aseguró tras el partido que quiere continuar. “No soy alguien que huya”, dijo, dejando claro que está dispuesto a seguir si la Federación Alemana mantiene su confianza.

Rudi Völler, director deportivo de la DFB y campeón del mundo en 1990, salió en defensa del técnico. Lo definió como “un entrenador top” y “un luchador”, aunque matizó que la decisión no depende solo de él. Su respaldo es importante, pero no borra el fracaso.

Lo más llamativo es que Völler ya había advertido antes del cruce de los problemas de Alemania. Tras la derrota ante Ecuador, señaló las pérdidas innecesarias en el centro del campo y avisó de que Paraguay podía castigar ese tipo de errores. Su diagnóstico fue casi una profecía.

Lothar Matthäus fue mucho más duro. El excapitán alemán, símbolo de la selección campeona de 1990, criticó la falta de urgencia, agresividad y convicción del equipo. Su frase resume el enfado interno: “No se puede llevar la camiseta de Alemania”.

Nagelsmann queda señalado en una Alemania que necesita reconstruirse

La gran pregunta ahora es qué hacer con Nagelsmann. El técnico llegó con prestigio, una idea moderna y el objetivo de devolver a Alemania a la élite. En la Eurocopa 2024 dejó señales positivas, pero el Mundial 2026 ha devuelto al país a una realidad mucho más incómoda.El seleccionador puede argumentar que hubo dominio, que el VAR anuló un gol a Tah en la prórroga y que los penaltis siempre tienen un punto de azar. Todo eso es cierto. Pero también lo es que Alemania no puede justificar tres fracasos mundialistas seguidos con detalles aislados.

El fútbol alemán tiene una decisión estructural por delante. Puede sostener a Nagelsmann y asumir que el proyecto necesita tiempo, o puede romper otra vez el ciclo y buscar un golpe de autoridad en el banquillo. En cualquier caso, el problema va más allá del entrenador.