Graves incidentes tras la clasificación de Marruecos ante Países Bajos

En Schilderswijk, La Haya, se vivió una complicada noche ya que la policía tuvo que intervenir entre aficionados de Países Bajos y Marruecos. Se emplearon camiones antidisturbios preparados con cañones de agua. En Rabat, la celebración se alargó casi hasta al amanecer

Marruecos dio esta pasada madrugada la segunda de las campanadas de los dieciseisavos del Mundial 2026 al eliminar en la tanda de penaltis a Países Bajos. Esta eliminación de Países Bajos, que siguió a la de Alemania horas antes frente a Paraguay, fue efusivamente celebrado en varios puntos del Mundo además del propio césped del Estadio BBVA de Monterrey.

El la propia Países Bajos, donde hay una importante comunidad de marroquíes, más de 400.000 indicaban desde la Oficina Central de Estadísticas de los Países Bajos en 2022, se vivieron momentos de alegría y posteriormente de tensión en la ciudad de Schilderswijk, La Haya.

Tensión en Países Bajos tras el pase de Marruecos en el Mundial

Según apuntó el medio neerlandés, De Telegraaf, en varias ciudades de Países Bajos se vivieron momentos de tensión por la celebración de la comunidad de Marruecos. La policía tuvo que intervenir en varios puntos y fue especialmente contundente en La Haya, donde cambios antidisturbios equipados con cañones de agua, no dudaron en usarlos para dispersar a los aficionados de Marruecos.

En La Haya se concentraron multitud de aficionados de Países Bajos y Marruecos para presenciar en territorio neerlandés el encuentro que se disputaba a miles de kilómetros en México. El final de la tanda de penaltis entre Países Bajos y Marruecos y el pase de los africanos derivó en la explosión de alegría por parte de estos. Esta celebración se fue tornando en violenta y fue ahí donde intervino la policía con cañones de agua para dispersar y también para separar a las aficiones de ambos países.

Marruecos celebra en Rabat el pase a octavos del Mundial

Esta accidentada celebración de la afición de Marruecos fue muy diferente en territorio marroquí. En la capital de Marruecos, Rabat, cientos de personas salieron a la calle para celebrar el pase de su selección y entre el claxon de los coches, los cánticos y las vuvuzelas, la afición marroquí disfrutó con un nuevo hito de un combinado que en la edición de 2022 llegó a las semifinales.

Instante en el que la policía de Países Bajos detiene a una persona con la camiseta de Marruecos

No importó en Marruecos la diferencia horaria con México y a pesar de a las pocas horas tener que ir a trabajar, esto no impidió que la afición de los Leones del Atlas saliese a las calles ondeando la bandera de Marruecos. En declaraciones recogidas por la agencia EFE, un aficionado de Marruecos gritaba: "¡Ahora no me importa irme a trabajar!". Los cánticos de "Dima Maghrib" ("Siempre Marruecos") resonaron durante horas en una celebración que se prolongó hasta el amanecer.

A Marruecos le espera la anfitriona Canadá, a Países Bajos, volver a casa

Tras el pase de Marruecos a octavos de final, al combinado dirigido por Ouahbi se medirá a Países Bajos el próximo 4 de julio a partir de las 19:00 horas (hora peninsular española). Marruecos quiere seguir confirmando que lo que ocurrió en la cita de 2022 en Catar no es fruto de la casualidad y sí del trabajo previo del combinado africano.

En octavos de final serán minoría en las gradas al medirse a una de las anfitrionas de este Mundial pero a buen seguro que desde territorio marroquí se seguirá el duelo con pasión para dar aliento a los suyos. En el otro lado de la moneda, a Países Bajos solo le queda hacer la maleta y volverse a casa después de la decepción que supone la eliminación en dieciseisavos de final.