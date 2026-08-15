El Liverpool de Iraola se lanza a por un objetivo del Real Madrid por 90 millones

El equipo de Anfiled avanza en las negociaciones con el Crystal Palace y se acercan a cerrar el fichaje de Adam Wharton, en la agenda del Real Madrid en este mercado

El Liverpool va a intentar dar un nuevo golpe en el mercado de fichajes, y para ello prepara casi 100 millones de euros para reforzar el centro del campo. Andoni Iraola cree que los 'reds' necesitan un centrocampista capaz de dirigir el juego y tienen un nombre en mente, colocándose primero en la carrera por un jugador que está en la agenda del Real Madrid.

Se trata de Adam Wharton, que ha destacado en el Crystal Palace y que ha captado el interés del equipo blanco. Sin embargo, la millonada que pide su equipo por su traspaso no convence en el club que dirige Florentino Pérez, por lo que es el Liverpool el que toma la delantera para completar su traspaso, entrando en la fase final de las negociaciones.

El Liverpool acelera por el fichaje de Adam Wharton

El mercado de fichajes ha entrado en su recta final, quedando justo medio mes para cerrar la ventana de traspaso. Por ello, los equipos apuran su planificación para el nuevo curso y tratan de cerrar sus últimas incorporaciones. En el caso del Liverpool, ahora se acercan a cerrar el fichaje de Adam Wharton, una operación que por fin ven con opciones reales.

El equipo de Andoni Iraola ha puesto sus ojos en Wharton por varios motivos. Los de Anfield creen que el joven centrocampista británico es el mejor candidato a ocupar el puesto de '6' en el equipo, que es el perfil que más necesitan en su once. Además, Wharton destaca por su calidad en la salida de balón y su margen de crecimiento, ya que ha sido capaz de sobresalir a nivel internacional con sólo 22 años.

El Crystal Palace tasa el fichaje de Adam Wharton en cerca de 100 millones de euros

Hasta ahora, las negociaciones no habían avanzado entre los dos equipos de la Premier League debido al elevado precio. El Crystal Palace pide alrededor de 90 millones por el fichaje de Wharton, que tiene contrato vigente hasta junio de 2029. Sin embargo, los de Iraola ahora son optimistas con poder cerrar este movimiento y preparan esta millonada para cumplir con las exigencias económicas de su rival en la Premier.

El Real Madrid se baja de la puja por Wharton debido a su precio

Estas últimas negociaciones entre Crystal Palace y el Liverpool son muy optimistas para los de Anfield, que confían en sumar a Wharton a su equipo. Además, aunque el centrocampista británico ha sido uno de los objetivos del Real Madrid para reforzar el centro del campo, el interés de los blancos se ha caído. El equipo que dirige José Mourinho ha descartado pelear por su traspaso, ya que no están dispuestos a hacer este desembolso económico por el jugador, a pesar de haber sido una pieza clave para el Palace en la consecución de la Conference League.