El Bayern de Múnich aclara la situación de Bryan Zaragoza y apunta a La Liga

El Bayern de Múnich no cuenta con el extremo español y buscan ofertas para darle salida, siendo el Espanyol y el Alavés las grandes opciones de Bryan Zaragoza para regresar a La Liga

El futuro de Bryan Zaragoza sigue siendo muy incierto a falta de medio mes para que finalice el mercado de fichajes. El extremo izquierdo ha regresado al Bayern de Múnich después de su cesión en la Roma, pero está pendiente de un nuevo destino ya que Vincent Kompany, el entrenador del equipo alemán, no cuenta con él.

Por ello, el atacante español está pendiente de encontrar un nuevo equipo, mientras que Max Eberl, el director deportivo de los bávaros, ha explicado cuál es su situación actual. Zaragoza ya ha rechazado un par de ofertas ya que su objetivo principal es regresar a La Liga española, siendo el Espanyol y el Alavés los equipos con más posibilidades de cerrar su fichaje, aunque sea como cesión.

Vincent Kompany no cuenta con Bryan Zaragoza y Bayern de Múnich espera una oferta por él

El extremo izquierdo español tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta junio de 2029, pero el Bayern de Múnich no cuenta con él como protagonista para las alineaciones de Vincent Kompany. Por ello, lo han cedido durante las dos últimas temporadas, siendo la última de ellas en la Roma, aunque ya está de regreso en los entrenamientos del equipo alemán.

Eso sí, el español está a la espera de una oferta que le convenga tanto a él como al Bayern de Múnich, que en esta ocasión si busca una venta definitiva, no sólo una cesión. Sin embargo, aún no hay ninguna apuesta sólida de ningún club, aunque sí hay interés de un par de equipos españoles.

Bryan Zaragoza ha rechazado ofertas de Arabia y espera a La Liga

El jugador español ha recibido varias propuestas de equipos de Oriente Medio, pero el jugador las ha rechazado ya que a sus 24 años no se plantea abandonar las grandes ligas de Europa. De hecho, a pesar de que le proponen ofertas económicas muy atractivas, Bryan Zaragoza ni se plantea poner rumbo a Arabia. Por ello, ni siquiera ha tenido en cuenta el interés de estos clubes, mientras queda pendiente de que algún equipo de La Liga se lance a por él.

Espanyol y Alavés, los destinos principales para el fichaje de Bryan Zaragoza

Por el momento, es el Espanyol el que más interés ha demostrado en el fichaje del atacante español. Bryan Zaragoza es un objetivo que Monchi, como nuevo director deportivo, ha puesto sobre la mesa. Sin embargo, el conjunto perico tiene actualmente limitaciones económicas y de límite salarial.

Por otra parte, el Deportivo Alavés también sigue la situación del extremo. El equipo babazorro contactó con el entorno del jugador, pero aún no han presentado ninguna oferta formal, con Quique Sánchez Flores apostando por los jugadores que ya tiene en plantilla.