El 'clavo ardiendo' del Barça con Julián: ponen fecha para descartar su fichaje

El FC Barcelona mantiene al argentino como su primera opción para reforzar el ataque, pero ya ha señalado un día límite para poner fin al culebrón; mientras tanto, el delantero empieza a asumir que su salida se ha complicado y transmite a sus compañeros que no se declarará en rebeldía

Lamine Yamal y Julián Álvarez se saludan antes del derbi entre FC Barcelona y Atlético en Champions.Imago

El fichaje de Julián Álvarez por el FC Barcelona continúa siendo la gran prioridad de la dirección deportiva azulgrana, pero el margen de maniobra comienza a estrecharse de forma preocupante.

En el Camp Nou siguen convencidos de que el delantero argentino es el atacante que encaja mejor en el proyecto de Hansi Flick y Deco mantiene esa operación como primera opción, pero la resistencia del Atlético de Madrid y la falta de avances concretos empiezan a convertir el descarte del fichaje en una cuestión de tiempo.

El Barça sigue aferrado a la posibilidad de cerrar una operación que, a día de hoy, se presenta francamente complicada. El club no ha podido avanzar en su incorporación e internamente ya empieza a asumirse que no se podrá prolongar indefinidamente esa apuesta sin poner en riesgo la planificación de la plantilla.

Por ello, se ha fijado el final de la próxima semana como el momento clave para revisar la situación junto al entorno del futbolista y decidir si mantiene el pulso o se activa definitivamente una alternativa.

El Barça mantiene a Julián como primera opción, pero el reloj aprieta

La entidad catalana está decidida a esperar y considera que todavía existen posibilidades de que la situación cambie, especialmente porque el propio futbolista mantiene su deseo de jugar en el Barcelona. Sin embargo, el tiempo juega en su contra y cada día que pasa reduce el margen para encontrar una solución sin comprometer el resto del mercado.

La dirección deportiva ya ha sondeado diferentes nombres para la delantera y dispone de alternativas que podrían acelerarse en caso de ruptura definitiva. Se ha comenzado a hablar de Luis Suárez, delantero del Sporting de Portugal, como una de las opciones que más gusta si finalmente no llega Julián. Esa vía solo se activaría si el Barça da por imposible la operación prioritaria.

El club azulgrana se encuentra en una posición muy delicada puesto que no quiere abandonar a Julián Álvarez demasiado pronto, pero tampoco puede permitirse llegar a los últimos compases del mercado sin haber resuelto la incorporación de un delantero.

Julián empieza a asumir que su futuro puede seguir en el Atlético

Mientras Barcelona mantiene viva la esperanza, el propio Julián Álvarez ha comenzado a cambiar su postura. El delantero sigue deseando que se produzca su salida, pero ya entiende que el contexto no es el idóneo y que todo está más complicado de lo que preveía.

Según informa la Cadena SER, el argentino ha reconocido ante sus compañeros que se equivocó en la manera de gestionar la situación, especialmente en las formas. Más allá de ese reconocimiento, Julián también ha trasladado al vestuario que su compromiso con el Atlético será absoluto mientras continúe perteneciendo al club.

El delantero habría dejado claro a sus compañeros que el Atlético estará por encima de cualquier circunstancia personal y que no protagonizará ningún acto de rebeldía para forzar su salida. Su compromiso será el mismo tanto si permanece unos días como si continúa varias temporadas.

Del deseo de salir a rebajar la tensión

El cambio es significativo. Hace apenas unos días, Julián había trasladado a Diego Simeone su deseo de abandonar el Atlético y jugar en el Barcelona. Ahora, sin renunciar necesariamente a ese objetivo, el argentino comienza a asumir que no puede controlar la decisión del club y que tendrá que convivir con las consecuencias de una eventual continuidad.

El Atlético, de hecho, ha mantenido una posición muy firme respecto a su delantero y no ha mostrado disposición a facilitar su salida. La plantilla rojiblanca respalda al futbolista, pero consideran necesario que asuma su error y reconstruya su relación con la afición. Ese proceso parece haber comenzado desde dentro del vestuario. El mensaje de Álvarez desactiva cualquier enfrentamiento abierto y permite al Atlético afrontar con mayor tranquilidad una situación que llevaba semanas tensionada.

El 19 de agosto, fecha marcada en rojo

El próximo partido de Liga del Atlético puede convertirse en otro punto de inflexión. El conjunto rojiblanco debutará el 19 de agosto frente al Málaga. Será entonces cuando Simeone deba decidir cómo gestiona la presencia de Álvarez una vez completada su puesta a punto física.

El delantero no viajó este viernes con el equipo a Marsella para el amistoso ante el Olympique, aunque su ausencia responde al plan físico diseñado para los internacionales que regresaron esta semana de sus vacaciones posteriores al Mundial.

La cuestión será distinta cuando llegue el estreno liguero. Simeone podrá contar ya con sus principales internacionales y habrá que comprobar qué papel concede al argentino y, sobre todo, cómo responde el propio jugador.