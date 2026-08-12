Simeone y Julián Álvarez ya han hablado cara a cara: máxima tensión y una secuela

El delantero aprovechó los minutos previos al entrenamiento en Majadahonda para explicar su situación al técnico, el 'Cholo' se ofreció a ayudarle en lo deportivo pero le trasladó el mismo mensaje que el club viene manteniendo: la decisión del Atlético de Madrid es retenerlo

Era el momento más esperado desde que Julián Álvarez se reincorporó al trabajo con el Atlético de Madrid. Después de varias semanas sin verse, el delantero y Diego Simeone volvieron a encontrarse este miércoles en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. No hubo una reunión formal ni una conversación especialmente larga, pero sí un intercambio cara a cara en el que la 'Araña' pudo exponer directamente al entrenador la situación que atraviesa y su deseo de cambiar de aires.

Julián llegó muy temprano al Cerro del Espino, acompañado por Fernando Hidalgo, su representante, y Sergio Díaz, una de las personas de máxima confianza del futbolista. Simeone también se presentó con antelación a la sesión, algo habitual en el técnico argentino, y aprovechó para saludar a los jugadores que todavía no había visto tras sus vacaciones.

Fue entonces cuando se produjo el esperado reencuentro. Un momento que se desarrolló lejos de las cámaras y en un tono cordial y respetuoso pese a la tensión con la que ambos encaraban esta conversación por todo el revuelo montado. El delantero también pudo abrazarse con compañeros como Marcos Llorente, Álex Baena, Musso, Pubill o Grimaldo, que igualmente se incorporaban al trabajo.

Las posturas están claras desde hacer tiempo. El jugador quiere salir del Atlético e incluso lo verbalizó públicamente durante el Mundial. El Barcelona lo pretende como su candidato número uno para reforzar su delantera, mientras que la entidad colchonera se mantiene firme en su decisión de no vender y se remite a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Simeone le deja claro que el Atlético quiere retenerlo

La conversación entre ambos sirvió para confirmar la cuestión fundamental de que Simeone tiene la total intención de contar con Julián Álvarez para la próxima temporada. El entrenador empleó un tono amistoso y cercano pero le dejó claro que no tiene potestad para decidir el futuro contractual del futbolista ni modificar la postura de la entidad. En esta misma línea, le recordó que sí puede ofrecerle su respaldo en el terreno que controla.

En cuanto a la petición del futbolista, Simeone volvió a posicionarse como un 'hombre de club' y le recomendó que mantuviese una conversación con la directiva para tratar estos asuntos, no con él.

El 'Cholo' insistió en que se trata de una decisión del club y que su margen de actuación se encuentra exclusivamente en el apartado deportivo. Es exactamente el mensaje que ya había lanzado públicamente el pasado sábado en Seúl, antes del encuentro ante el Manchester City. "La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel explicó muy bien. Estamos muy contentos con Julián. Desde lo deportivo le ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que nos vuelva a dar lo que nos ha dado en estos dos años, que fue un montón", explicó entonces Simeone.

Ese mismo planteamiento fue el que trasladó personalmente al futbolista en Majadahonda. El Atlético no facilitará su salida y el técnico se compromete a poner todo de su parte para que vuelva a sentirse importante y pueda seguir desarrollando su mejor versión.

Posteriormente, durante el entrenamiento sobre el césped no se produjo ninguna conversación especial ni aparte entre Julián Álvarez y Simeone. Al menos fuera del vestuario.

De esta forma, la primera secuela de esta conversación es que el futbolista tendrá que hacerse a la idea de que debe postergar su sueño de jugar en el Barça. No tiene aliados en el club ni tampoco dentro del vestuario. Su entrenador no le apoyará ni le ayudará en nada si su decisión no es quedarse.

El 'Cholo', centrado en sacar su máximo rendimiento

La sesión también dejó una primera pista sobre los planes de Simeone. El técnico argentino probó durante algunos minutos a Julián como delantero centro, formando pareja con Lookman cuando decidió introducir en el equipo a varios de los futbolistas que participaron en el Mundial.

La 'Araña' también trabajó en otros momentos con los jugadores suplentes, pero su presencia en ese ataque titular durante una parte del entrenamiento demuestra que Simeone sigue pensando en él como una pieza importante.

Primera vez de Julián con el grupo en pretemporada

Tras terminar su participación en el Mundial el pasado 19 de julio, con la final perdida ante España, Julián Álvarez inició sus vacaciones de tres semanas. El pasado lunes se reincorporó al trabajo para realizarse las habituales pruebas médicas de pretemporada.

Ayer, aún con descanso para todos los que viajaron al amistoso de Seúl, el delantero se ejercitó en una doble sesión únicamente acompañado de los internacionales que han ido regresando estos días y que no viajaron a Seúl. Así las cosas, la de este miércoles ha sido su primera sesión con el grupo.

Ya hubo un cara a cara entre Simeone y Julián Álvarez

El delantero y el entrenador ya se vieron las caras con todo el lío de su salida ya servido varias semanas atrás. Fue durante el pasado Mundial, cuando el entrenador colchonero se desplazó hasta Estados Unidos para ver a la selección. Allí pudo saludar y hablar con su pupilo.

"Hoy justamente me lo crucé, yendo a ver a Giuliano un rato. Estuvimos charlando un poco, sobre todo de su momento, de cómo estaba ahí del tobillo y de la importancia que tiene para el equipo", relató entonces Simeone, que también profundizó sobre todo lo que aporta Julián a su equipo: "Es el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid desde que llegó. Estamos muy contentos con su trabajo, se ha comportado siempre muy bien con nosotros y ojalá que en la selección pueda generar lo que logró en el último Mundial. Está entre los cinco mejores del mundo. Gracias al trabajo y al crecimiento que tuvo en el City y el Atlético lo ha llevado a este lugar y a estos números".