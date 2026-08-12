La inoportuna lesión de Sorloth

El Atlético de Madrid anuncia que el atacante sufre una contractura muscular, lo que podría hacerle perder los primeros partidos de la temporada con el añadido de la falta de efectivos en ataque y con el mercado aún abierto en el que podía moverse el noruego

Serio contratiempo para el Atlético de Madrid que ha anunciado este miércoles la lesión que sufre Alexander Sorloth y que le impedirá estar disponible para los primeros partidos de la temporada. Un problema para el cuadro colchonero, si se tiene en cuenta los delanteros de los que dispondrá Diego Pablo Simeone para esos primeros compromisos oficiales.

El Atlético de Madrid, a través de un comunicado, señalaba que Sorloth sufre una contractura muscular, según han dictaminado los servicios médicos del club. El ariete noruego se ejercitará en sesiones individualizadas y su evolución marcará el regreso con el grupo. Una información que ofrecía a lo largo de este miércoles en el que el futbolista ya no se ha entrenado con el grupo a las órdenes de Simeone.

Sorloth se perderá los primeros partidos con el Atlético de Madrid

La entidad colchonera no ha especificado el tiempo de baja que estará Sorloth, ni tampoco la pierna en la que sufre la lesión. En cualquier caso, distintas informaciones apuntan a varias semanas alejado de los terrenos de juego. Todo a una semana de que se produzca el estreno en competición oficial para el Atlético de Madrid, que llegará el miércoles 19 de agosto en el Metropolitano contra el Málaga.

Ya hace unos días, y antes de que se produjera la lesión de Sorloth, Simeone advertía de lo complicado que iba a ser el arranque de la temporada por la cantidad de efectivos de su plantilla que han ido llegando más tarde por sus vacaciones tras el Mundial. "La verdad que estoy preocupado porque quedan nueve días para competir. Y bueno, todavía no hemos podido entrenar en grupo, ni siquiera jugar en equipo. Y bueno, tendremos dificultades seguramente y tendremos que verlas desde ahora para ir anticipándolas", decía el pasado domingo.

Las opciones en la delantera del Atlético de Madrid

Lesionado Sorltoh, las opciones del Atlético de Madrid para la delantera en estos primeros partidos se reducen. Con la salida de Antoine Griezmann ya era menos los efectivos del equipo de cara al ataque. Ahora todas las miradas apuntan a Julián Álvarez, quien este miércoles precisamente ha realizado su primer entrenamiento con el grupo después de haber vuelto este lunes de sus vacaciones. Todo, además, con una situación intensa vivida este verano ante la posibilidad de que el argentino saliera por el interés del Barcelona.

Julián Álvarez es la única opción de delantero puro que tiene Simeone para estos primeros partidos, aunque tendría que acelerar en su puesta a punta. También aparecen las alternativas de reconvertir a otro futbolista a esa posición. Por ejemplo podría ser el caso de Ademola Lookman, o incluso tirar de canteranos, como ya sucedió en en pasado final de temporada.

La lesión de Sorltoh y su futuro

La lesión de Sorloth, además, condiciona las opciones de venta que pudiera tener el Atlético de Madrid sobre el noruego. El delantero aparecía como uno de los candidatos que podía dejar el club. Equipos como la Juventus de Turín, el Fenerbahçe y el Besiktas se habían interesado por la situación del atacante. Durante algunas fases del verano su salida se intuía como más probable, en la idea de renovar el frente de ataque colchonero. Ahora la lesión del noruego reduce las opciones de que sea así.