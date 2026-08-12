Nahuel Molina ya es pasado en el Atlético de Madrid

La entidad rojiblanca anuncia el traspaso del lateral argentino a la Roma en una fase del mercado que se encuentra en plena operación salida

Nahuel Molina ya es historia en el Atlético de Madrid. El lateral argentino ha sido traspasado a la Roma, después de cuatro temporadas en la entidad colchonera. Durante las últimas semanas las negociaciones entre los clubes eran una realidad para su salida, algo que se ha oficializado ya este mismo miércoles. El jugador deja en las arcas unos 18 millones de euros por su venta.

La venta de Nahuel Molina continúa con la operación salida en la que está inmerso el Atlético de Madrid en esta fase del mercado de verano, después del traspaso de Thiago Almada al River Plate y al inminente también de Mateo Ruggeri, quien ya ha viajado hasta Londres para ultimar su fichaje por el Aston Villa.

Nahuel Molina se marcha tras 181 partidos en el Atlético de Madrid en cuatro temporadas

En el caso de Nahuel Molina se marcha del Atlético de Madrid después de cuatro años como rojiblanco. El argentino llegó al Metropolitano en el verano de 2018 procedente del Udinese. Ha disputado un total de 181 partidos con la camiseta del equipo colchonero, a lo largo de los cuales marcó nueve goles repartió diecisiete asistencias.

La entidad rojiblanca, en el comunicado de su venta, mostraba como es habitual en estos casos, el agradecimiento a Nahuel Molina. "Desde el Atlético de Madrid le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos profesionales y personales", señalaba el club colchonero sobre el ya jugador de la Roma que se encuentra en Italia.

El mensaje de agradecimiento de Nahuel Molina a los aficionados

El propio Nahuel Molina, a través de sus redes sociales, dejaba un mensaje de despedida a los aficionados del Atlético de Madrid. "Hoy después de 4 años me toca despedirme de este gran club. Agradezco haber sido parte de esta hermosa familia. Quiero agradecer a todos mis compañeros y al cuerpo técnico por ayudarme a crecer en todos estos años y toda la gente que está atrás en el día a día acompañado en cada momento, por último a todos los atléticos que son el corazón de este club. Gracias", escribía el recientemente subcampeón del mundo.

Ahora Nahuel Molina emprende una nueva aventura retornando a la Serie A, en la que ya estuvo en el Udinese antes de ser firmado por el Atlético de Madrid. En esta ocasión su destino es la Roma, que ha pagado unos 18 millones de euros por el lateral argentino.

Operación salida en el Atlético de Madrid para rearmarse económicamente

La venta de Nahuel Molina a la Roma se ha oficializado unos días después de que se produjera el traspaso de Thiago Almada a River Plate por 20 millones de euros. Son 38 millones, por tanto, los que recibe el club colchonero por estas dos operaciones a lo que se sumará la inminente salida de Ruggeri al Aston Villa.

La idea del Atlético de Madrid con estas operaciones es buscar una inyección económica de cara al final de mercado en el que, entre otros movimientos, quiere sumar al proyecto al Cuti Romero.