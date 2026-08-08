Punto final al 'culebrón Thiago Almada': el argentino ya no es jugador del Atlético de Madrid

Ya es oficial el traspaso del argentino que se marcha a River Plate un año después de su llegada al club colchonero donde no terminó de cumplir con las expectativas creadas

Thiago Almada ya no es futbolista del Atlético de Madrid. Después de semanas negociando su salida con destino al River Plate, este sábado se ha hecho oficial el traspaso del jugador argentino que abandonada el club colchonero un año después de que llegara. Lo hace con una operación cerrada en 20 millones de euros.

El Atlético de Madrid ha anunciado el acuerdo con River Plate para la venta de Almada, que no ha terminado de cumplir con las expectativas con las que fue firmado en el verano de 2025. La salida del futbolista era un hecho desde hacía tiempo, aunque no se terminaba de concretar. También equipos como el Flamengo brasileño, o el fútbol árabe habían aparecido en escena. Finalmente el mediapunta regresa a su país.

Thiago Almada ha disputado 40 partidos con el Atlético de Madrid aunque no cumplió con las expectativas

Almada viajará en las próximas para Buenos Aires y comenzar su nueva aventura en River Plate. Se marcha de la entidad colchonera en la que ha militado durante una campaña. Fueron 40 partidos a lo largo de la temporada con el Atlético de Madrid, entre las distintas competiciones, aunque únicamente en 18 de años lo hizo como titular. Fueron cuatro goles y dos asistencias.

La llegada de Almada al Atlético de Madrid supuso una importante apuesta del club rojiblanco, que pagó 21 millones de euros a Botafogo para hacerse con sus servicios hasta el verano de 2030. Ahora prácticamente por la misma cantidad lo vende un año después a River Plate, con lo que el club madrileño recupera su inversión y hace caja para futuras operaciones.

"El Atlético de Madrid y River Plate han llegado a un acuerdo para el traspaso de Thiago Almada al conjunto bonaerense. De esta forma, concluye la aventura del futbolista argentino en nuestro club, al que llegó el pasado verano. En su única temporada como rojiblanco, Almada disputó 40 partidos, en los que marcó cuatro goles y repartió dos asistencias. Desde el Atlético de Madrid le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos profesionales y personales", decía el Atlético de Madrid a través de su comunicado.

El Atlético de Madrid, en plena operación salida

La marcha de Almada, cantada desde hace algunas semanas aunque no cerrada hasta ahora, es uno de los movimientos de salida que el Atlético de Madrid espera ejecutar en estos días. Otro de ellos es el de Mateo Ruggeri, quien está cerca de firmar por el Aston Villa. El italiano también se marcharía del Metropolitano un año después de haber llegada. También podría haber novedades pronto con Nahuel Molina, cuyo destino podría ser la Roma.

Estas operaciones del Atlético de Madrid se enmarcan en la estrategia de hacer caja y aligerar la plantilla para futuras llegadas. Sin duda el deseado en este punto es el Cuti Romero. El defensa central del Tottenham es el jugador que Diego Pablo Simeone desea para abrochar el centro de su defensa. Para ello necesita antes que se produzcan salidas, una de ellas ya cerradas es la de Almada.