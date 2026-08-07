La oferta del Atlético por el Cuti Romero se queda corta y amenaza el Inter de Milán

El defensa argentino es el deseado por Simeone, aunque la propuesta de 30 millones de euros no satisface al Tottenham que tasa al defensa en 40 'kilos'

El Cuti Romero es el futbolista que el Atlético de Madrid y Diego Pablo Simeone desean para reforzar el centro de su defensa. No es tarea fácil porque el conjunto colchonero debe convencer al Tottenham, propietario de los derechos del argentino, y luchar con la competencia del Inter de Milán.

La primera idea del Atlético de Madrid de ofertar por 30 millones de euros es rechazada de pleno por el Tottenham, que tiene los derecho del Cuti Romero hasta el verano de 2029, después de que fuera renovado el pasado verano. Una cuestión que coloca a los ingleses en poder en la negociación.

Una carrera por el Cuti Romero con la dura competencia del Inter de Milán

De hecho la intención del Tottenham es no dejar salir al Cuti Romero por menos de 40 millones de euros. De esta forma, según Marca, el club londinense rechaza los 30 'kilos' ofrecidos por el Atlético de Madrid, que también es consciente de que se trata de una carrera de fondo y que debe elevar su propuesta para hacerse con un futbolista muy del gusto de Simeone.

En ese sentido no está sólo el Atlético de Madrid. De hecho el Inter de Milán toma cierta ventaja, dado que los italianos pondrían sobre la mesa 35 millones de euros por el Cuti Romero. Tampoco satisface en este punto al Tottenham pero es un duro competidor a tener en cuenta para los colchoneros.

El viejo deseo del Cuti Romero con el Atlético de Madrid

Sí cuenta el Atlético de Madrid con una ventaja en toda esta ecuación. Se trata de la voluntad del Cuti Romero, que ya desde hace algunos años fue sondeado por el club colchonero, concretamente en 2024, y le seduce la idea. Más si se trata de ponerse a las órdenes de su compatriota Diego Pablo Simeone. Un asunto que pueda acabar pesando en esta carrera por el defensa argentino.

El jugador no va a presionar, pero su voz puede ser decisiva para que finalmente su destino sea el Atlético de Madrid. El argentino, de 28 años, llegó al Tottenham en el año 2021, primero en calidad de cedido y luego en propiedad. Allí ha crecido futbolísticamente, aunque se abre la posibilidad de una nueva etapa y podría ser el verano que cambiase de aires.

La necesidad de dar salidas en el Atlético de Madrid

Cierto es que el Atlético de Madrid ha hecho un importante esfuerzo este verano para sumar jugadores y su economía necesita rearmarse. Sin embargo, las inminentes salidas de jugadores como Nahuel Molina, Thiago Almada o Mateo Ruggeri abrirán un nuevo escenario para que el club colchonero pueda acometer nuevas operaciones, como la del deseado Cuti Romero.

Hasta ahora el Atlético de Madrid ha hecho tres apuestas potentes en el mercado. Han sido los casos de Morten Hjulmand, Alejandro Grimaldo y Kang-in Lee. Nombres que señalan el plan del club rojiblanco en este verano en el que quiere darle una vuelta a su plantilla. Claro que para la llegada de nuevos efectivos, también necesita hacer caja.