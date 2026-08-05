Ofensiva del Atlético por el Cuti Romero tras vender a Nahuel Molina a la Roma

El club colchonero alcanza un acuerdo para la salida del lateral derecho argentino por 13 millones de euros más cuatro en variables, acelera también la salida de Ruggeri para liberar masa salarial y se lanza a por el central del Tottenham con una oferta muy suculenta

El Atlético de Madrid empieza a mover sus piezas con una precisión quirúrgica. El club rojiblanco tiene prácticamente cerrada la salida de Nahuel Molina rumbo a la Roma y, al mismo tiempo, prepara su ofensiva definitiva por Cristian 'Cuti' Romero, el central argentino que lleva tiempo siendo una petición expresa de Diego Pablo Simeone. Dos movimientos interconectados en una planificación que busca hacer caja, liberar masa salarial y reinvertir ese margen en una mejora sustancial de la plantilla.

Según informa el diario Marca, la operación de Molina con la Roma está muy avanzada y podría cerrarse en 19 millones de euros, mientras que Matteo Moretto difiere con un acuerdo entre clubes por 13 millones de euros fijos más otros cuatro millones en bonus (17). Solo quedan por cerrar los términos personales con el futbolista para que el traspaso pueda completarse.

Molina deja sitio para una operación mayor

El hecho de que la Roma haya elevado su propuesta inicial hasta una cantidad cercana a los 19 millones, variables incluidas, ha satisfecho por completo las pretensiones del club rojiblanco ya que su venta se convierte en una solución muy interesante pese a gozar de la confianza de Simeone.

Nahuel se marcha tras cuatro temporadas en el club en las que ha amortizado los 20 millones de euros desembolsados por él en 2022 cuando fue comprado al Udinese. Su tiene plusvalía ya que la Roma ha mejorado su oferta. La salida del lateral argentino, no obstante, supone algo más que una baja para Simeone. El Atlético entiende que ha llegado el momento de cerrar su ciclo y convertir su salida en una oportunidad para reajustar la plantilla.

El rendimiento del campeón del mundo ha tenido altibajos durante su etapa en el Metropolitano y, aunque Simeone siempre ha valorado sus condiciones y su despliegue, el club ha encontrado en la propuesta de la Roma una buena solución tanto desde el punto de vista deportivo como económico.

Los 13 millones garantizados más cuatro en variables permiten ingresar una cantidad importante por un futbolista que ya no parecía imprescindible en la planificación del técnico argentino. Además, su marcha libera una de las fichas de la plantilla y abre espacio para seguir realizando movimientos.

El Atlético prepara su ofensiva por el Cuti Romero

Con Molina encaminado hacia la Roma y Ruggeri también en la rampa de salida -rumbo al Aston Villa-, el Atlético trabaja en el siguiente paso: intentar hacerse con el Cuti Romero. El central del Tottenham vuelve a estar marcado en rojo en los despachos del Metropolitano. Se trata de un viejo anhelo de Simeone, que ya lo pidió el pasado verano y que considera que su llegada supondría un salto de calidad evidente para la defensa rojiblanca.

El Atlético prepara una primera propuesta de alrededor de 30 millones de euros, aunque en el Metropolitano son conscientes de que la negociación con el Tottenham puede exigir un esfuerzo superior. El club inglés estaría dispuesto a escuchar ofertas por el argentino y su precio de salida se sitúa en torno a los 40 millones. La situación, sin embargo, ha cambiado respecto al verano anterior.

El 'Cuti' quiere jugar en el Atlético

Una de las grandes bazas con las que cuenta el Atlético es la voluntad del propio futbolista. Cristian Romero nunca ha ocultado su deseo de jugar en España y, especialmente, de ponerse a las órdenes de Simeone. El internacional argentino ya dejó claro en el pasado que le atrae la posibilidad de jugar en LaLiga y, tras frustrarse su llegada al Metropolitano el verano pasado, renovó su contrato con el Tottenham hasta 2029. Aquella ampliación incluyó, según la información de Marca, una cláusula especial ante una posible llamada de Real Madrid, FC Barcelona o Atlético de Madrid.

El Atlético no es, en cualquier caso, el único pretendiente. El Inter de Milán también ha mostrado interés y habría presentado una propuesta de 35 millones fijos más otros cinco en variables. Sin embargo, la preferencia de Romero sigue estando en Madrid. Ese deseo puede terminar siendo determinante en una operación que los rojiblancos quieren cocinar con paciencia.

Simeone puede recibir por fin a su gran petición

Romero fue la gran petición de Simeone el pasado verano. El Atlético tuvo entonces la posibilidad de negociar su incorporación, pero no dio el paso definitivo para desembolsar los aproximadamente 55 millones de euros que el Tottenham reclamaba.

Un año después, su precio ha bajado notablemente. Los 'Spurs' han abierto la puerta a su salida y el precio se ha reducido considerablemente. El Atlético, además, está generando el espacio económico necesario mediante operaciones como las de Molina y Ruggeri.

Un mercado diseñado con inteligencia

El Atlético no está moviéndose al azar. La estrategia resulta evidente: vender antes de comprar y utilizar las salidas para financiar una incorporación prioritaria. Mateu Alemany ya tiene diseñada la hoja de ruta y el objetivo pasa por completar la defensa con un central de primer nivel. La llegada de Romero permitiría elevar las prestaciones de la zaga y aportar un perfil de contundencia, agresividad y jerarquía que encaja perfectamente con la idea de Simeone.

El argentino podría convertirse en uno de los pilares de una defensa que necesita rejuvenecerse, especialmente, si como apunta la planificación rojiblanca, el ciclo de José María Giménez se acerca a su final.

La salida de Molina a la Roma y la de Ruggeri al Aston Villa tendrá esa doble finalidad: hacer caja y liberar masa salarial. Dos condiciones necesarias para poder abordar operaciones de mayor calado. Y el siguiente movimiento apunta directamente al 'Cuti' Romero.