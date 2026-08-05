Viaje sorpresa de Deco a Madrid: el Barça se reúne con el agente de Julián Álvarez

El director deportivo azulgrana mantendrá hoy un encuentro con el representante del delantero argentino para recalcular la estrategia a llevar con la intención de convencer al Atlético de Madrid y conseguir su fichaje

El Barcelona está decidido a acelerar por el fichaje de Julián Álvarez. El delantero argentino del Atlético de Madrid es el gran objetivo de Joan Laporta este verano y no está dispuesto a renunciar a él tan pronto.

De esta forma, el director deportivo azulgrana, Deco, ya están en Madrid esta mañana tras un viaje desde Barcelona, donde mantendrán una reunión con Fernando Hidalgo, representante del delantero rojiblanco, con la intención de establecer una renovada estrategia con la que convencer al Atlético de Madrid de su venta, según ha desvelado Jijantes FC.

Y no parece fácil, pues hasta la fecha la entidad madrileña se ha mostrado firme en su intención de no ceder a las presiones desde Barcelona y del propio jugador, que ya dejó clara su intención de cambiar de aires para jugar en el club azulgrana esta próxima temporada, pero de momento, estas han sido en vano.

Pero como decimos, el Barcelona no está dispuesto a dar su brazo a torcer y quiere que Julián Álvarez sea su delantero titular de la próxima temporada. En el seno de la entidad azulgrana creen que es posible revertir la situación y van a intentar todo y más para vestirlo de azulgrana.

Se lo deben a Julián Álvarez

En el Barcelona no olvidan el primer gesto de Julián Álvarez cuando se marchó para concentrarse con Argentina para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", declaró la 'Araña' en ESPN, unas palabras que rápidamente llegaron hasta España.

Por ello, el Barça siente en parte que le debe a Julián intentarlo hasta el final, como un gesto por ira cara descubierta ante su club y sobre todo ante su afición, que le esperará en e Metropolitano con una sonora pitada siga o no jugando como rojiblanco esta temporada.

La situación real de la operación

Pese a todo, el realismo vence de momento al optimismo en esta negociación. El Barcelona sabe que tendrá que subir su oferta de 100 millones si quiere empezar a negociar de nuevo con el Atlético de Madrid, que se muestra reticente a su salida.

Esta reunión entre Deco y el agente de Julián Álvarez servirá para recalcular la estrategia a llevar en los próximos días y hasta el final del mercado, para estar preparados ante posibles movimientos en el mercado de delanteros con una única misión: vestir a Julián Álvarez con el escudo del Barça en el pecho en la 26/27.

La denuncia del Atleti y el expediente de la RFEF

Cabe recordar también que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió la semana pasada incoar procedimiento disciplinario extraordinario al Barcelona por sus contactos con Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid con contrato en vigor hasta 2030, según comunicó el organismo este jueves a ambos clubes.

Dicho comité, según desveló EFE, ha nombrado un instructor para la tramitación del procedimiento y ha trasladado la decisión tomada al Barcelona, que puede presentar alegaciones. También tiene derecho al trámite de audiencia durante la instrucción. Fuentes del Barcelona confirmaron la recepción la denuncia y ahora están esperando a que la RFEF les diga el plazo que tiene para presentar dichas alegaciones.

El Atlético denunció el 30 de junio al Barcelona ante la RFEF y la FIFA por los presuntos contactos mantenidos con Julián Álvarez, con contrato con el club madrileño hasta 2030 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, al "negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido", según expuso entonces Miguel Ángel Gil Marín.