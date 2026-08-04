Oficial: Barça y Ajax alcanzan un acuerdo para la cesión de Ter Stegen

El portero alemán, que no entraba en los planes del club ni de Flick, ha firmado por fin su cesión con el cuadro que dirige Míchel, quien ya to tuvo a sus órdenes en el Girona

El Fútbol Club Barcelona ha hecho oficial esta mañana la salida del portero alemán Marc-André ter Stegen como cedido al Ajax de Ámsterdam por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027.

Hacía semanas que el internacional alemán, de 34 años y con contrato con el equipo azulgrana hasta 2028, estaba negociando con el Ajax, pero la operación no había podido cerrarse antes por una falta de acuerdo sobre las obligaciones fiscales que debía de asumir el jugador en su nuevo destino.

Ter Stegen se despidió de sus compañeros y el cuerpo técnico de Hansi Flick el pasado viernes, antes de abandonar el concentración del conjunto azulgrana en Inglaterra y de volar rumbo a Ámsterdam. De este modo, el portero alemán encadenará la segunda cesión bajo las órdenes del mismo entrenador, Míchel Sánchez, quien ya apostó por su incorporación por el Girona en el pasado mercado de invierno.

Aunque en Montilivi Ter Stegen sólo pudo jugar dos partidos con el equipo rojiblanco a causa de una lesión que también le privó de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Los problemas físicos, una constante

De hecho, los reiterados problemas físicos han lastrado en las últimas temporadas el rendimiento de Ter Stegen, que cuenta en su palmarés con 21 títulos y 423 partidos como azulgrana, siendo el segundo extranjero que ha disputado más encuentros con el Barça, sólo por detrás de Leo Messi.

Asimismo, el guardameta alemán se reencontrará en Ámsterdam con Jordi Cruyff, actual director deportivo del Ajax y con el que ya coincidió en su etapa en el Camp Nou.

"Marc tiene una trayectoria excepcional y sus cualidades son ampliamente reconocidas. Se incorpora inmediatamente a nuestra plantilla. Nos conocemos bien y estoy deseando volver a trabajar con él. Llevamos tiempo trabajando para traerlo aquí, así que estamos muy contentos de que haya firmado su contrato y pueda empezar a jugar", valoró Jordi Cruyff en declaraciones a los medios oficial del club neerlandés tras oficializars su fichaje hasta final de temporada.

El futuro de Ferran Torres, el próximo asunto

Tras confirmarse la salida de Ter Stegen, el próximo en tomar la puerta de salida podría ser Ferran Torres. En este caso, el club blaugrana sí que cuenta con el de Foios, pero todavía no le ha ofrecido la renovación, lo cual tenía previsto para septiembre.

Sin embargo, su gol en la final del Mundial podría hacer que cambiara de aires. El París Saint-Germain de Luis Enrique está dispuesto a ficharlo, y ambos clubes están a la espera de la decisión que tome el atacante, si decide renovar o salir a París.

"Tengo contrato (hasta el 30 de junio de 2027) con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé", dijo Ferran en una entrevista al programa 'Today Show' de la cadena NBC.

Preguntado sobre si tiene un club de sus sueños, Ferran se salió por la tangente con la misma habilidad con la que marcó el gol que dio a España el Mundial. "Mi sueño es ser feliz", respondió. El atacante valenciano, que se aún se encuentra de vacaciones, no se reintegrará a la pretemporada del Barça hasta la próxima semana.