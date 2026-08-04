Rodri Hernández solo tiene ojos para el Real Madrid y el Barcelona no le distrae

El centrocampista español, que entra en su último año de contrato con el Manchester City, únicamente saldría del equipo inglés este verano si es para recalar en el Santiago Bernabéu

Rodri Hernández tiene claro su deseo de cara al futuro y si sale del Manchester City, con el que tiene un año más de contrato, quiere que su destino sea el Real Madrid. El centrocampista español cuenta con numerosos pretendientes, conscientes del momento en el que se encuentra ante su finalización de la relación con los ingleses en junio de 2027, aunque todos ellos sabe del deseo del campeón del mundo.

Uno de los últimos que ha trascendido que piensan en Rodri es el Barcelona. Sin embargo, según el Diario AS, el jugador no baraja esa posibilidad, dado que tiene claro que únicamente abandonaría el Manchester City para enrolarse en el Real Madrid, quien hace tiempo que pretende a Rodri, por más que haya dado pasos más o menos firmes para hacerse con él.

El Mundial confirmo la plena recuperación de Rodri tras su lesión

El nivel de Rodri, Balón de Oro en 2024, es incuestionable y desde hace tiempo son muchos clubes de nivel los que lo tienen en su radar. Sin embargo, la confirmación de su completa recuperación tras su lesión ha llegado en el Mundial. Una razón más que para que clubes como el PSG o Bayern de Múnich se interesaran por el centrocampista de 30 años.

La historia entre el Real Madrid y Rodri viene de lejos. Especialmente desde que el equipo madridista salieran jugadores como Toni Kroos o Luka Modric y el cuadro blanco se quedara huérfano de centrocampistas de primerísimo nivel. Ahora podrían cruzarse los caminos del jugador y el club madridista, por más que en el horizonte emerja, por ejemplo, el interés del Barcelona.

Las prioridades del Barcelona y la tasación de Rodri por parte del Manchester Ctity

Para el Barcelona, además, las prioridades apuntan a otra demarcación, concretamente a la delantera tras la salida de Robert Lewandowski y con el futuro de Ferrán Torres en el aire. Evidentemente Rodri encaja a la perfección en el equipo y se trata de un jugador de primer orden que el club catalán estaría encantado de tener en sus filas, más después de la lesión de Frenkie de Jong.

En toda esta ecuación del futuro de Rodri no conviene olvidar al Manchester City. Cierto es que el jugador entra en su último año de contrato, pero los ingleses, según apuntan distintas informaciones, tasan al mejor jugador del reciente Mundial en 75 millones de euros. Una cantidad a tener en cuenta que el Real Madrid buscaría rebajar para que estuviera más cerca de los 60.

El Real Madrid debería dar alguna salida para hacerse con Rodri

Queda verano por delante y por todas las situaciones todo hace indicar que es el momento más propicio para que el Real Madrid y Rodri se encuentren. Claro que para ello el club blanco también necesita aligerar su plantilla, dado que únicamente tiene una ficha libre y el nombre de Diomande también aparece en el horizonte. Las miradas en ese sentido apuntarían a una salida de un centrocampista.

Rodri, mientras tanto, aguarda lo que pueda suceder disfrutando de sus vacaciones tras haber disputado y conseguido el Mundial. Una competición que ha colocado nuevamente a un extraordinario futbolista en el primer foco en el mercado. Siempre con las ideas claras, si saliera del Manchester City quiere recalar en el equipo del Santiago Bernabéu.