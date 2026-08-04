Bernardo Silva ya vive el Real Madrid: "Estar cerca de mi familia, en una cultura muy parecida... Pero jugar en el mejor club de la historia del fútbol es un privilegio"

El futbolista del Real Madrid, que este lunes completó su primer día de entrenamientos bajo las órdenes de José Mourinho, expresas sus sensaciones ya como madridista

Bernardo Silva completó este lunes su primer entrenamiento con el Real Madrid. El exfutbolista del Manchester City pasó el reconocimiento médico a primera hora del día, se puso manos a la obra a las órdenes de José Mourinho para trabajar en doble sesión y después atendió a los medios oficiales del club para trasladar sus primeras sensaciones.

"Es muy especial y estoy muy feliz de estar aquí. Hablar de este club no es necesario, porque toda su historia habla por sí misma. Estoy muy feliz de empezar e intentar ayudar a este equipo a seguir ganando, que es lo que sabe hacer. Soy uno más para ayudar e intentar seguir ese camino de victorias de este club espectacular", ha reconocido el centrocampista portugués.

Tras las vacaciones, Bernardo Silva ha admitido que ha terminado "cansado" el primer día de entrenamiento pero sabe que pronto estará a tope, además conoce a varios jugadores que le harán más rápida la adaptación al juego. "Ha sido duro el primer entrenamiento, pero estoy muy feliz de conocer a mis compañeros. A algunos ya los conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces. La gente está con muy buena intensidad y este lugar se siente como una casa", ha explicado.

Mourinho, figura clave para su fichaje

Muchos aseguran que Mourinho será capaz de sacar la mejor versión de Bernardo Silva pero pese a ser portugueses y tener una dilatada carrera, nunca han coincidido en el mismo bando y siempre fueron rivales, hasta ahora. "Hemos sido rivales algunas veces y ahora estamos del mismo lado. Es un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués; desde pequeño mirábamos mucho sus equipos y siempre ha puesto el nombre de Portugal al nivel más alto. Estoy muy feliz de poder empezar y aprender con él".

Sobre lo que puede aportar al equipo con su fútbol, Bernardo Silva dijo: "Soy un jugador de trabajo, de intentar hacer mejores a los que están a mi lado. Siempre intento estar disponible en varias posiciones para ayudar al equipo. Puedo encajar en muchos lados y estaré preparado para lo que el Real Madrid necesite".

No tuvo dudas cuando apareció el Real Madrid

Además, el futbolista blanco confesó que cuando surgió la opción del Real Madrid, le resultó imposible decir 'no': "Cuando apareció el Real Madrid ha sido imposible no decir que sí, no me lo he pensado dos veces", confesó. "De haber jugado muchas veces contra el Madrid se siente lo grande que es estar aquí, lo imponente que es el Bernabéu. Estar cerca de mi familia, muy cerca de Portugal, en una cultura muy parecida, ayuda. Pero el sueño de jugar en el mejor club de la historia del fútbol es un privilegio".

Por último, Bernardo Silva hizo un repaso de los jugadores que más le han marcado su carrera, y uno de ellos está ligado al Real Madrid. "Tengo muchos y Zidane, sin duda, es uno de ellos. También Rui Costa, por ser jugador del Benfica y Portugal, y Modric que ha sido una referencia muy grande y un ejemplo dentro y fuera del campo. Zidane tal vez sea top 5 de la historia del fútbol. Jugaba más o menos en mi posición y, cuando yo era pequeño, miraba cómo controlaba el balón y cómo jugaba", ha recordado.