Oficial: El Fulham de Arbeloa anuncia la llegada de dos madridistas por 50 millones

El Real Madrid hace público el doble traspaso de Gonzalo García y César Palacios al club de la Premier dirigido por su exentrenador; el delantero deja el club por 40 millones de euros más variables por el 70% de sus derechos y el centrocampista se marcha por otros 10 millones; el conjunto blanco conserva el 30% de ambos

Se confirma un secreto a voces y el Fulham de Álvaro Arbeloa cierra un doble golpe en la cantera del Real Madrid. El conjunto londinense ha hecho oficial este lunes el fichaje de Gonzalo García y César Palacios, dos de los futbolistas más destacados de 'La Fábrica', en sendas operaciones que permiten al club blanco hacer caja y, al mismo tiempo, mantener una parte importante de sus derechos.

La salida de Gonzalo se cifra oficialmente en 40 millones de euros más variables por el 70% de sus derechos, mientras que el Fulham abonará también otros 10 millones por el 70% de César Palacios.

Las dos operaciones confirman la información que había trascendido durante los últimos días y vuelven a poner de manifiesto la estrategia del Real Madrid con sus canteranos. La entidad presidida por Florentino Pérez no pierde completamente el control sobre ninguno de los dos futbolistas, ya que conserva el 30% de sus derechos y, en el caso de Gonzalo, mantiene además una opción preferencial de recompra.

Gonzalo, la gran apuesta de Arbeloa

El fichaje más importante es el de Gonzalo García. El delantero, una de las grandes irrupciones del Real Madrid durante el último curso, pone rumbo a Londres después de haber disputado 51 partidos con el primer equipo, con 13 goles y siete asistencias.

Su crecimiento fue especialmente notable durante la pasada temporada. Gonzalo terminó con ocho goles en 39 encuentros, pero su impacto fue mucho mayor de lo que reflejan las cifras debido a la competencia existente en el ataque madridista. Uno de sus grandes momentos llegó con el hat-trick ante el Betis, mientras que en el Mundial de Clubes se convirtió en una de las grandes noticias del equipo blanco al terminar como máximo goleador del torneo con cuatro tantos.

El Real Madrid llegó incluso a ampliar su contrato hasta 2030, pero la llegada de Mourinho ha terminado siendo decisiva para su salida. Su rol en el equipo blanco iba a ser muy similar con la presencia de Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrygo o Endrick, entre otros, lo cual complicaba enormemente sus posibilidades de disfrutar de continuidad. Sin embargo, en Londres tendrá un papel protagonista bajo las órdenes de un técnico que conoce perfectamente sus cualidades.

Arbeloa fue precisamente uno de los grandes impulsores de la operación. El entrenador del Fulham ya trabajó con Gonzalo durante su etapa en las categorías inferiores del Real Madrid y vuelve a apostar por un futbolista al que conoce desde hace años.

"Estoy muy agradecido, muy feliz de estar aquí. Tengo que dar las gracias a la directiva y a Arbeloa por la confianza que han depositado en mí, y estoy muy, muy emocionado por empezar", aseguró Gonzalo en los medios oficiales del Fulham.

El Madrid conserva el 30% y una vía de regreso

La fórmula elegida por el Real Madrid resulta especialmente interesante. El club blanco percibirá 40 millones de euros más variables por el 70% de los derechos de Gonzalo, pero mantiene el 30% restante. Además, se reserva una opción preferencial de recompra, por lo que su salida no supone cerrar definitivamente la puerta a un futuro regreso al Santiago Bernabéu.

El propio futbolista se despidió de la entidad madridista con un mensaje en sus redes sociales después de doce años en el club. "Con la tranquilidad de haber dado siempre todo lo que tenía cada vez que vestí esta camiseta, me marcho con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que el Real Madrid siempre formará parte de quién soy", escribió.

Y por último, el ya exmadridista se despidió diciendo lo siguiente: "Defender este escudo ha sido el mayor orgullo de mi vida. Desde siempre y por siempre. Eternamente agradecido. ¡Hala Madrid!".

Palacios, diez millones por el 70%

El segundo movimiento confirmado es el de César Palacios, que también seguirá su carrera en Craven Cottage. El Fulham ha abonado 10 millones de euros por el 70% de sus derechos, mientras el Real Madrid conserva el 30% de cara a una futura operación.

Palacios llegó a Valdebebas en 2020, cuando apenas tenía 15 años, y permaneció seis temporadas en la cantera madridista. Durante su etapa en el Juvenil A conquistó el triplete formado por Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones en la temporada 2022/2023 y llegó a debutar con el primer equipo.

A sus 21 años, firma con el Fulham hasta junio de 2031, con una temporada adicional opcional, y lucirá el dorsal '8'. "Estoy muy emocionado de estar aquí. Creo que es el paso perfecto en mi carrera. El club está mostrando mucha confianza en mí, y lo voy a demostrar en el campo", señaló en sus primeras palabras como futbolista del conjunto inglés.

Arbeloa se lleva dos talentos de La Fábrica

La operación supone, por tanto, un doble movimiento entre el Real Madrid y el Fulham que tiene un denominador común: Álvaro Arbeloa. El técnico español ha apostado decididamente por dos futbolistas a los que conoce de su etapa en Valdebebas y que ahora tendrán la oportunidad de continuar su crecimiento en la Premier League.

Para el Real Madrid, mientras tanto, las dos salidas permiten ingresar una cantidad cercana a los 50 millones de euros entre ambas operaciones, sin desprenderse completamente de ninguno de los dos jugadores. La estrategia pasa por hacer rentable el talento de La Fábrica y conservar un porcentaje de futuras ventas o una posible vuelta.

La marcha de Gonzalo, además, ya tiene sustituto. El Real Madrid ha incorporado a Carlos Espí, procedente del Levante, después de abonar los 25 millones de euros de su cláusula. La operación salida de la cantera blanca continúa así avanzando mientras Mourinho termina de definir una plantilla que afrontará una temporada con interesantes cambios.