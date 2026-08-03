El Barcelona sopesa lanzarse a por Rodri Hernández

La prioridad para el club catalán es el 'nueve', pero sigue atento a lo que sucede con el centrocampista relacionado con el Real Madrid y al que valoran como una gran oportunidad; necesitaría un paso adelante del campeón del mundo que entra en su último año de contrato con el Manchester City

Rodri Hernández es uno de los grandes nombres propios del verano futbolístico. Si desde hace semanas se viene señalando el interés del Real Madrid por el centrocampista del Manchester City, también aparece en el horizonte en las últimas horas el FC Barcelona, quien está atento a lo que sucede con el mejor futbolista del pasado Mundial que conquistó con la selección española.

Tanto es así que, según la Cadena SER, el Barcelona sopesa lanzar una ofensiva para hacerse con Rodri Hernández si se dan las condiciones adecuadas, más después de conocer la lesión de larga duración de Frenkie de Jong para su mediocampo por culpa de la rodilla. Un movimiento que, en cualquier caso, no sería fácil, dado que el Manchester City no podría fácil la salida del jugador.

El Manchester City podría tasar a Rodri en unos 70 millones de euros

Hay que recordar que Rodri Hernández tiene un año más de contrato con el Manchester City. Una circunstancia que podría rebajar algo la tasación del futbolista que, de momento, podría negociar desde el mes de enero libremente su futuro sin dejar un euro en la caja a los ingleses si se fuera en el verano de 2027. Con todo los 'Citizens' pedirían en estos momentos unos 70 millones de euros por el jugador, según señalan distintas informaciones.

Para el Barcelona no es en estos momentos una prioridad sumar efectivos al mediocampo, aunque la lesión de De Jong ha generado cierta inquietud. La necesidad de un delantero centro, tras la marcha de Robert Lewandowski más lo que pueda suceder con Ferrán Torres, marcan la agenda. Sin embargo, al club azulgrana no se le escapa que Rodri es un jugador único.

El encaje económico de Rodri en el Barcelona

Por eso el Barcelona futbolísticamente valora ese movimiento de sumar a Rodri a su plantilla, un jugador que encajaría a la perfección en la idea de juego azulgrana. Para ello el club catalán necesitaría que se dieran algunas situaciones, la primera de ellas que el propio centrocampista se mostrara proclive y diera un paso para acabar en el Camp Nou.

Otro situación, mucho más compleja, es la económica, aunque viable para el club catalán. El Barcelona debería encontrar el encaje salarial de un futbolista de primer rango como Rodri. Sin catalogarse la lesión de De Jong como de larga duración, la dificultad sería mayor pero no imposible. Todo sin perder de vista las señaladas peticiones que puede hacer el Manchester City por el campeón del mundo.

El factor del Real Madrid en la ecuación de Rodri

Sin embargo, en el Barcelona están atentos a lo que pueda suceder con Rodri, que es muy del gusto de la dirección deportiva y de Flick. Tampoco conviene olvidar en esta ecuación la presencia del Real Madrid, a quien se señala como destino más probable si el centrocampista acaba saliendo del Manchester City, con la ventaja por el tiempo que anda pendiente del jugador español.

Desde hace tiempo se viene hablado del Real Madrid en este asunto de Rodri, si bien desde el club blanco no hubo nunca pronunciamiento público sobre el asunto. Sí lo hizo en su día Enrique Riquelme, candidato que perdió las elecciones frente a Florentino Pérez, que colocó al centrocampista como una de sus promesas electorales.