El Barça cancela su último amistoso en Inglaterra por una plaga de lesiones

El Preston North End, rival al que los azulgrana se iban a medir este lunes, ha sufrido multitud de lesiones en la última semana y no podía presentar un equipo exigente, motivo por el que el amistoso ha sido suspendido y cambiado por un entrenamiento

Cambio de planes para el Fútbol Club Barcelona. El equipo de Hansi Flick tenía previsto disputar un último partido amistoso este lunes para cerrar su concentración en Reino Unido antes de viajar de vuelta a Barcelona, pero finalmente ha sido suspendido y el club azulgrana acabará su estancia en las instalaciones de St. George's Park con un sesión de entrenamiento.

Inicialmente estaba previsto que el Barça se midiera este lunes a las 15:00 horas al Preston North End a puerta cerrada, pero el conjunto inglés se ha visto afectado por una plaga de bajas por lesión que le impedía disponer de un equipo competitivo, aunque estaba dispuesto a presentarse al choque amistoso con una amplia nómina de futbolistas del equipo sub 21, pero el Barça en este caso ha preferido suspender el encuentro y llevar a cabo un entrenamiento.

Entiende el Barça que no iba a poder utilizar a sus jugadores en un partido exigente y que en ese caso es mejor no jugar el partido y en su lugar hacer una última sesión de trabajo este lunes antes de volver a Barcelona para seguir con la pretemporada a partir del jueves, ya que martes y miércoles tendrán descanso.

La plantilla blaugrana quedará citada pues, el próximo jueves en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí, para un entrenamiento a las 09:30 horas y otro por la tarde, ya que será doble sesión. El próximo compromiso del Barcelona será el sábado de la próxima semana en un triangular que disputarán en Italia frente al Udinese y al Nottingham Forest.

Bisiwu tendrá que esperar para debutar

De esta forma, el último partido en tierras inglesas fue el del empate a dos contra el Birmingham City. Partido en el que no estuvo Jesse Bisiwu, que se incorporó ayer a los entrenamientos con el Barça y firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2031.

La plantilla azulgrana volvió a ejercitarse tras empatar el viernes ante el Birmingham City (2-2) en el segundo amistoso de pretemporada. Una sesión que sirvió a Bisiwu como primer toma de contacto con su nuevo equipo.

El extremo belga, por el que el Barça ha pagado unos 8,5 millones de euros al Brujas, completó la primera parte del entrenamiento con el grupo y después ya se ejercitó de forma individual. Como es habitual en los entrenamientos pospartido, los jugadores que disputaron más minutos en el amistoso realizaron trabajo de recuperación.

"Voy a hacer todo lo que él quiera que haga. Cuando me necesite, trabajaré duro y estaré ahí", afirmó el Bisiwu después de ejercitarse con sus nuevo compañeros en St. George's Park, la Ciudad Deportiva que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50 kilométros de Birminghan.

Flick será quien decida ahora si entra en dinámica del primer equipo o empieza en el Barça Atlètic, pero de momento el extremo se ha mostrado encantado por vestir la camiseta azulgrana: "Las sensaciones son muy buenas. Me han recibido muy bien. Es como una gran familia y tanto los compañeros como el cuerpo técnico me han dado una gran bienvenida".

Bisiwu explicó que el exdelantero azulgrana Neymar ha sido su jugador "favorito" desde pequeño. "Me encanta su forma de jugar, cómo disfruta con el balón. Esa es la razón por la que empecé a jugar yo", desveló.

Y entre sus nuevos compañeros, dijo fijarse en Raphinha, otro extremo izquierdo como él ya que "es un jugador muy, muy bueno", y por su puesto que también se fija en Lamine Yamal, de quien dijo que es "un jugador muy especial".