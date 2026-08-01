Betis 1-0 Almería: Isco y cantera, el cóctel de la perfecta felicidad

La vuelta de Isco Alarcón es la mejor noticia de la cuarta victoria estival, lograda con el estreno goleador de Iván Corralejo con el primer equipo, con el enésimo partidazo de Pablo García y José Antonio Morante, con paradas decisivas de Manu González... Así te lo contamos, minuto a minuto

El Real Betis se ha impuesto por 1-0 a la UD Almería en la tarde-noche de este viernes en un partido disputado en el Estadio Ciudad de La Línea que se ha resuelto con un solitario tanto de Iván Corralejo. El jovencísimo mediapunta tuvo el estreno anotador con el primer equipo como premio a un partidazo en el que lo mejor siempre llegó de la mano de la cantera y los aplausos se los llevó la mejor noticia de este quinto encuentro de pretemporada: el regreso de Isco Alarcón.

Corralejo remató a placer una asistencia del fulgurante Pablo García, que volvió a brillar con luz propia demostrando que puede (y seguramente debe) ser importante en este Betis. Junto a ellos se exhibió José Antonio Morante, desequilibrante y afilado por ambos costados. Notable actuación de Gnangoro Bouré, abarcó mucho campo, y destacada recta final de encuentro para Manu González, salvador en el postrero arreón del Almería. Y de regalo, nada más caer el 1-0, un cuartito de hora de magia. Isco y cantera. ¿Qué más se le puede pedir al primer sábado de agosto?

El plan de Pellegrini estaba muy claro

Ante el Lyon apostó por un once muy titular que acumuló muchos minutos: Álvaro Valles, Natan y Riquelme completaron los 90'; Bellerín y Marc Roca estuvieron activos hasta el 86'; Bartra, Fran García y Facundo Bernal aguantaron hasta el 80' y los que menos duraron jugaron estuvieron hasta el 60': Fornals, Pablo García y Deossa. Contra el Almería salieron los suplentes del miércoles y sólo repitió Pablo, 'pichichi' de la pretemporada con 3 dianas. La idea es que los teóricos titulares vuelvan a acumular tiempo de juego dentro de cuatro días, en Dublín contra el Arsenal, el amistoso de mayor nivel hasta ahora.

En la primera mitad se vio que el ritmo del Almería, que apenas lleva dos semanas de trabajo, estaba muy por debajo del adquirido por el Betis o del que tenía el Lyon, que el próximo miércoles disputa la previa de la Champions. El equipo verdiblanco dominó en líneas generales la posesión de un encuentro con muchas interrupciones en el que los mejores arreones llegaron siempre por medio de la chispa de Pablo García, la habilidad de José Antonio Morante y la calidad de Iván Corralejo, que al filo del descanso sirvió una asistencia para que Iker Losada desaprovechase la ocasión más clara en los primeros 45 minutos.

Nada del Almería en ataque. El Betis, muy bien estructurado sobre el verde, sólo pasó algo de apuros en un aislado tramo en el que le llovió una batería de saques de esquina. En uno de ellos, a Manu González se le doblaron las manos y Diego Llorente tuvo que salvar el tanto sacándola de cabeza sobre la misma línea.

Más trabajo, aunque tampoco demasiado, tuvo el veterano Andrés Fernández, que resolvió esa acción clave ante el gallego y se lució a un buen disparo de un Morante que no paró de desequilibrar a los laterales -espectacular caño de tacón a Marcos Luna- y que se entendió muy bien con el siempre hipermotivado Pablo García.

El día que el beticismo volvió a cantar "Isco, Isco..."

Se echó en falta más profundidad de los laterales, en comparación de la profunda versión de Bellerín y Fran García contra el Lyon, e intentar algún que otro centro lateral para tratar de aprovechar los centímetros de Gonzalo Petit; pero las ocasiones en la reanudación llevaron las firmas de los mismos voraces canteranos: Morante hizo lucirse al portero con un zurdazo cruzado y a Pablo García le faltaron escasos centímetros para embocar en el segundo palo un preciso centro de Iker Losada que apenas pudo acariciar con su cabeza.

Tras esas dos llegadas nada más reanudarse el juego, lo mejor de la tarde-noche linense, lo que hizo levantarse a todo el público de sus asientos para aplaudir a rabiar fue ver salir a calentar a Isco Alarcón. La afición ya no paró de pedir su entrada y, aunque se esperó a la segunda ventana, Pellegrini cumplió el deseo generalizado en el 72'. La fiesta fue completa. Cosas de la magia...

Los espectadores ya estaban de pie para ver entrar al 'Mago' y recibirle como se merece, pero se encontraron con una celebración doble, pues antes de abandonar el campo, Pablo García gastó lo último en robar un balón en campo contrario, pisar área y levantar la cabeza para regalar a Iván Corralejo su primer gol con el primer equipo.

En el último cuarto de hora, Manu González se lució por tres veces para compensar el fallito del primer tiempo; la última, sobre la bocina a disparo de Arribas. No obstante, todo eso ya estaba eclipsado por Isco. Todos los ojos eran para él. Sin duda, la mejor noticia de un partido que ganaron los canteranos.

Ficha técnica del Betis - Almería

1- Real Betis: Manu González; Ángel Ortiz (Bellerín 65'), Diego Llorente (Emmanuel 79'), Valentín Gómez, Junior (Fran García 65'); Gnangoro Bouare (Marc Roca 65'), Iván Corralejo (Facundo Bernal 72'); Pablo García (Fornals 72'), Iker Losada (Isco 72'), Morante (Riquelme 79'); y Petit (Deossa 65').

0- UD Almería: Andrés Fernández (Bruno Iribarne 46'); Marcos Luna, Pulido (Nelson Macedo 46'), Popovic (Bonini 46'), Jon Morcillo (Álex Muñoz 46'); Dzodic (Dion Lopy), Gui, Idrissu Baba (Embarba 46'); Melamed (Arribas 46'), Álex Sola (Cipenga 74') y Thalys (Miguel de la Fuente 46').

Árbitro: José María Aranda Delgado (malagueño). Sin amonestaciones.

Goles: 1-0 (71') Iván Corralejo.

Incidencias: quinto partido de la pretemporada del Betis y tercero del calendario estival del Almería disputado en el Estadio Ciudad de La Línea, en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción.