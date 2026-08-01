La mejor generación de la historia del Betis pide paso: el filial de Dani Fragoso exhibe resiliencia en Mérida (2-3)

El filial, con muchísimas bajas, remonta un tempranero 2-0 ante un rival de Primera Federación e inicia el calendario de pretemporada demostrando que hay relevo de garantías con los juveniles que ganaron Liga, Copa de Campeones y Copa del Rey en apenas 13 meses

El Betis Deportivo de Dani Fragoso lo tiene más que demostrado. Su resiliencia está hecha a prueba de bombas. Luego las cosas saldrán mejor o peor, podrán perder la categoría por un punto y ahogarse en la orilla después de pasar tres meses nadando contra corriente al tiempo que cedía algunas de sus mejores fuerzas para ayudar al primer equipo; pero la lucha incesante no se negocia en este plantel por mucho que se haya renovado. Lo ha dejado claro este sábado en Mérida con su victoria por 2-3.

En su primer partido de pretemporada, el filial del Real Betis se ha visto en el 20' con un 2-0 en contra en el Estadio Romano José Fouto contra el Mérida AD, un rival de Primera Federación al que sorprendió con un gol de Kwame Sosu para meterse en el partido y con otro de Antonio González al filo del descanso para empatar, castigando el penalti que Sofiane acababa de mandar a las nubes.

En dos minutos se pasó del posible 3-1 al 2-2. Ya en la segunda mitad, con más interrupciones y la compostura recompuesta tras los golpes tempraneros, el tanto en propia puerta del local Jay acabó dando el triunfo a los verdiblancos, que demostraron que hay talento de sobra en la cantera y toca confiar en esa generación de juveniles que viene de hacer historia ganando en sólo 13 meses la liga de División de Honor, la Copa de Campeones y la Copa del Rey; así como participando tres años seguidos en la UEFA Youth League. Toca subir al siguiente nivel y en Mérida empezó el camino hacia el siguiente objetivo: el ascenso a Primera Federación.

Óscar Masqué gesta la reacción en un Betis con ocho juveniles ante un Primera RFEF

El Betis Deportivo ha sumado una victoria de muchísimo mérito por haber volteado un 2-0 en contra y por hacerlo con muchísimas bajas, entre los numerosos canteranos reclutados por Manuel Pellegrini en el 'stage' en Marbella y los muchísimos futbolistas que se han ido marchando como consecuencia del descenso a Segunda RFEF.

Que ésa es otra. Durante todo el verano se llevan rumoreando posibles escenarios admistrativos que dejarían al Betis Deportivo en la Categoría de Bronce que se han ido disipando. No se ha dejado distraer por esta ventana Dani Fragoso, que ha vuelto a ofrecer máxima competitividad con un bloque muy joven en el que ha destacado Óscar Másque, con dos asistencias, y en el que el técnico catalán ha contado con hasta ocho juveniles: cuatro como titulares y cuatro más que salieron en la segunda parte.

Muchísimas bajas importantes en el filial del Real Betis

Los porteros Manu González y Yan Zhuravskyi; el central Emmanuel N'Goran, los centrocampistas Gnangoro Bouaré, Iván Corralejo y Rica Fúnez y el extremo José Antonio Morante estén con el primer equipo. Además hay varios lesionados y a todo eso se suman las notables salidas de la entidad. Las dos últimas -aún habrá varias más-, son las de Moha Hamdoune y Adrián Martín rumbo al Getafe CF.

Antes se marcharon Guilherme Fernandes al Córdoba CF, de Aitor Gismera al Hércules CF, de Darling Bladi al SC Heerenven o de Mateo Flores al FC Arouca. Además, se marcharon como agentes libres Dani Pérez (Real Valladolid), el mencionado Ginés Sorroche, Carlos Reina (SC Uniao Torreense), Elyaz Zidane (Red Star FC), Germán García (CP Cacereño) o Vlad Rafaila (FCV Farul Constanta), entre otros que no llegaron a regresar de cesión, como Álex Pérez (Kamalata FC) o Rubén Richarte (Cartagena FC).

Ficha técnica del Mérida - Betis Deportivo

2- Mérida AD: Bence; Jay, Nacho González, Hugo Sanz, Jota, Areso, Martín Solar, Hallsson, Barbu, Raúl Beneit y Antonio Aranda. También jugaron Chechu, Fito, Doncel, Benny, Sandoval, Carvajal, Felipe, Santi Amaro, Eneas y Alex Gil.

3- Betis Deportivo: Klimek; Óscar Masqué, Jorge Oreiro, Curro Macías, Carlos de Roa; Marcos Mora, Casti; Sosu, Fran Batán, Antonio González; y Juanma Reyes.

En la segunda mitad también jugaron: Ian Forns, Cuevas, Migue Romero, Enzo, Rubén De Sá, Mario Navarro, Fara, Milko, Busto y Solís.

Goles: 1-0 (13') Antonio Aranda; 2-0 (20') Raúl Beneit; 2-1 (33') Sosu; 2-2 (45') Antonio González; 2-3 (67') Jay, en propia puerta.

Incidencias: primer partido de la pretemporada del Real Betis disputado en el Estadio Romano José Fouto de Mérida (Badajoz) ante un total de 1.107 espectadores, según datos facilitados por el club extremeño.