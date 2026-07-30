Una patada a seguir con Pablo García para no arrepentirse en unos meses

No se puede soltar al de Alcosa por diez millones sin haberle dado una segunda oportunidad en Primera: no ingresó ni 40 por Assane Diao y Jesús Rodríguez, sus antecesores canteranos por banda, tasados en no menos de 30 y por los que el Como ha rechazado ofertas muy superiores

Pablo García, autor de tres goles en cuatro partidos esta pretemporada (ocho en total lleva el equipo), vuelve a demostrar que es un filón a sus 20 años recién cumplidos. El Real Betis lo ha tasado en diez millones de euros y varios clubes de Europa (como el Brujas, el Ajax o el Olympiacos) y América (como el Inter de Miami de Beckham y Messi) han preguntado por el del Parque Alcosa, al que se le caen los goles desde prebenjamines y, sobre todo, su fenomenal irrupción en juveniles. Internacional hasta sub 21 con la 'Rojita', no es ya una promesa, sino una rotunda realidad.

No se ha aferrado a la camiseta, pero las apuestas deben ser de verdad

Que no ha rendido a las órdenes de Manuel Pellegrini en su primera campaña completa como miembro de pleno derecho de la primera plantilla es una evidencia, pero no puede transformarse en una condena. Antes al contrario, se debe analizar por qué no se han dado las condiciones para su explosión con los mayores. La que sí tuvieron Assane Diao y Jesús Rodríguez, quizás porque se les dio la oportunidad y la continuidad. El senegalés, con un bajón acusado previo a su salida. El alcalareño, vendido a las primeras de cambio también para aprovechar la ola, sabiendo además que estaba Ez Abde para cubrir sobradamente esa posición.

Buenos ingresos, pero pudieron ser muchos más

Entre los dos no recaudó el club heliopolitano en total ni 40 millones de euros. A ambos los tasa la web especializada 'Transfermarkt' en 30 millones por barba. Y el Como 1907 se frota las manos, rechazando, además, cantidades muy superiores (se habla de que el Everton puso 45 kilos por el atacante criado en Badajoz y que los de Cesc pidieron 75 millones). Quizás hubo precipitación, no se quiso perder el salto, presión por parte de familias, agentes y demás... El ejemplo actual de Nobel Mendy, que sí es cierto que no ofreció casi nada aquí, es llamativo: el Rayo Vallecano arriesgó con él y se va a llevar 17 millones como mínimo de plusvalía.

Una celebración llamativa y simbólica

La patada en la espalda de broma que le dio Natan de Souza tras su tanto al Olympique Lyonnais es la que debe dar el Real Betis a las propuestas y a su propia idea de vender a Pablo García. Porque, entre otras cosas, Antony Matheus dos Santos ya ha demostrado que no es infalible ni puede jugar 40-50 partidos una misma temporada sin descansar los fines de semana o, ahora, los martes y miércoles. Está apretando fuerte desde abajo José Antonio Morante, pero el cigarrero tiene un año menos y tiempo de sobra para ganarse ese salto, que no tiene por qué ser a costa de otro canterano.

Paciencia para recoger más en poco tiempo

Con cincuenta y muchos (ojalá) partidos oficiales, habrá sitio y ocasión para todos. Pablo García, con un año más y mucha 'mili' en Sevilla y con la selección, irá puliendo defectos y ganando cualidades. A los de fuera se les aguantó mínimo año y medio, mientras que al de aquí se le quiere ya monetizar cuando, con paciencia y fe, seguro que se le saca mucho más en un par de años. Clama al cielo que tiene hambre, maldad y calidad para triunfar, la que exhibe sin presión en el Betis Deportivo (no todos se prestan a bajar un par de escalones con humildad para ayudar) o con la 'Roja' enfundada. Parafraseando a un famoso eslogan publicitario, cuando haga 'pop', no habrá stop.