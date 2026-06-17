Así está la situación de Pablo García: aumentan los equipos interesados sin oferta formal en el Betis

El futuro del canterano verdiblanco sigue siendo una incógnita, todo ello con la posibilidad de que pueda dejar una considerable plusvalía en las arcas béticas y de que pueda encontrar más minutos fuera de la capital andaluza

El mercado del Real Betis se encuentra algo parado para lo esperado, con la necesidad de plusvalías antes del 30 de junio que marca el rumbo de la entidad durante estos últimos días. Varios son los nombres que apuntan a ser los protagonistas de esas ofertas, con Nelson Deossa y Sergi Altimira en el cartel principal. Sin embargo, los movimientos siguen sin concretarse y otras situaciones son las que empiezan a aparecer en la escena verdiblanca. Aquí es donde aparece el nombre del canterano verdiblanco Pablo García, uno de esos jugadores que puede dejar una importante cantidad de dinero en las arcas del club.

El del Parque Alcosa ha vivido una temporada que, en lo emocional, nunca olvidará. En el primer tramo del año, era uno de los nombres habituales en las convocatorias del primer equipo dirigido por Manuel Pellegrini, llegando a tener la oportunidad de ser titular en la victoria por dos goles a cero frente al eterno rival en el Ramón Sánchez-Pizjuán. También llegaron sus primeros goles de forma oficial con la primera plantilla, con un doblete en Palma del Río que sirvió para estrenar su marcador particular. A pesar de esto, en el segundo tramo se apostó por una rotación con el filial de Dani Fragoso que sirvió para mostrar el gran momento de forma que arrastra el atacante sevillano, con siete goles y dos asistencias en nueve partidos que casi sirven para lograr una milagrosa salvación para el Betis Deportivo.

Estos datos muestran una cosa de forma muy clara, y es que el Betis tiene una perla entre sus manos. Esto no pasa desapercibido para muchos equipos que, durante estos últimos meses, han mostrado su interés en conocer de cerca la situación del jugador verdiblanco, algo que es complicado de poder pronosticar. En ESTADIO Deportivo, os contamos la situación del atacante bético.

El Brujas, uno de los últimos equipos en preguntar

La situación de Pablo García invita a que varios sean los equipos que se aproximan al delantero. Este medio pudo adelantar que tanto Ajax como el Inter de Miami habían preguntado por el extremo del Parque Alcosa, sumándose de esta manera a otros equipos que también habían puesto su interés en el canterano verdiblanco. LaLiga no se escapa de eso, y es que entidades como el Deportivo Alavés también se sumaron a esos sondeos.

En ESTADIO Deportivo, hemos podido conocer que, en las últimas horas, el Brujas es una de las entidades que también ha puesto sus ojos en él. Esto no es un interés nuevo, ya que en los dos mercados anteriores los belgas ya se interesaron en hacerse con los servicios del jugador. Un nuevo equipo que sigue agrandando una importante lista de opciones para el jugador. Sin embargo, tal y como hemos podido conocer a través de diferentes fuentes, aún no existe oferta formal alguna por él en las oficinas de Heliópolis.

El jugador lo tiene claro: respetará la decisión del Betis

En toda esta situación, es importante saber la postura del jugador verdiblanco. Pablo es uno de esos canteranos que enamora a la afición verdiblanca, con un beticismo que no tiene miedo a lucirlo allá por donde va. En su paso por los escalafones inferiores, ya demostraba ese orgullo bético y, en el primer equipo, eso no iba a ser menos.

Fuentes cercanas al jugador indican que el extremo tiene claro una cosa, y es que va a respetar la decisión que el equipo bético tome con él y no será un obstáculo en caso de que llegue una oferta que pueda interesar al club sevillano.

El club, en caso de que salga, apuesta por la venta

Desde el club, ese aspecto está algo más claro y es que, en caso de que Pablo salga del Betis, tendrá que ser en forma de salida de traspaso. De esta forma, se descartaría la opción de que el canterano pudiese marcharse cedido a otro equipo. La entidad tasa al canterano en alrededor de diez millones de euros, por lo que una cantidad cercana a eso -ocho o nueve millones- podría provocar que se desencadenasen los movimientos para buscar una salida.