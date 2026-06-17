Una vía de negocio en Italia que se esfuma para el Betis

ESTADIO Deportivo ha podido conocer que el Torino no ejercerá la opción de compra que posee por el canterano verdiblanco Álex Pérez, que apenas ha podido jugar esta última campaña con su equipo Primavera

El Real Betis se ha marcado como misión principal en estos compases iniciales del mercado hacer caja para cuadrar las cuentas y no ver afectado negativamente el límite salarial de la próxima campaña. Para ello, las dos grandes cartas son Sergi Altimira y Nelson Deossa. De hecho, solo con el traspaso del catalán, por el que el Sporting de Portugal ha ofrecido 18 millones de euros más cuatro en variables, estaría prácticamente solventada esa necesidad de ingresar algo más de 20 millones en traspasos, pese a que habría que descontar el 15% del pase que posee el propio jugador. Pero, además, desde La Cartuja están pendientes de otras pequeñas ganancias que puedan dejar aquellos jugadores que se encuentran cedidos o sobre los que se mantienen ciertos derechos.

Entre los primeros se encuentra Nobel Mendy, ya adquirido por el Rayo Vallecano, y entre los segundos, el brasileño Abner Vinícius, que podría dejar un importante pellizco si es traspasado por el Olympique de Lyon. Pero quien de momento no sumará nada a la cuenta será el joven Álex Pérez, que tras una segunda temporada a préstamo en Italia volverá a la disciplina verdiblanca para enfilar su último año de contrato.

Una opción de compra de 200.000 euros

ESTADIO Deportivo ha podido conocer de fuentes cercanas que en el Real Betis dan por hecho que el Torino no ejercerá la opción de compra pactada el pasado verano, que ascendía a unos 200.000 euros, aunque aún no existe una confirmación oficial al respecto por parte de la entidad transalpina. A partir de ahí, tampoco está nada claro que vaya a continuar en el Betis Deportivo la próxima campaña, en Segunda RFEF, por lo que la idea es citarlo para que comience la pretemporada a las órdenes de Dani Fragoso y, a partir de ahí, tomar una decisión sobre su futuro.

Estuvo bajo el radar de Pellegrini

Eran muchas las esperanzas puestas en el central madrileño, que arribó a la cantera verdiblanca en 2022, procedente del Rayo Vallecano, y tras sola una temporada en el Juvenil A, fue llamado a filas por Manuel Pellegrini al verano siguiente para participar en la pretemporada con el primer equipo.

Casi al mismo tiempo, fue convocado por la selección española sub 18 para un torneo ante Turquía, Rumanía y Portugal, dando el salto en la 23/24 al filial heliopolitano, con el que disputó 7 partidos, con un gol incluido, antes de sufrir una lesión muscular en el mes de marzo que le hiso perderse el resto de la temporada.

Lastrado por las lesiones, el Inter de Milán tampoco apostó por su fichaje definitivo

Ya no volvería a enfundarse la elástica de las trece barras, pues su progresión llamó la atención del Inter de Milán, que se lo llevó cedido en la 24/25, después de renovar hasta 2027. Se guardó el conjunto ‘neroazzurro’ una opción de compra de 700.000 euros, siempre con el Real Betis manteniendo el 10% de su pase. Pero las lesiones apenas le permitieron jugar cuatro encuentros con el equipo Primavera, con el que salió campeón, y otro con el sub 18, por lo que no apostaron por su compra definitiva.

Pese a ello, la proyección del defensor de origen mozambiqueño llamó la atención de Simone Inzaghi, que tiró de él en varios entrenamientos del primer equipo .Y el pasado verano fue el Torino el que confió en su cesión, con una opción de compra ya inferior. Pero en el conjunto de Turín, la suerte de Álex Pérez no ha cambiado.

Un atisbo de luz en el Torino que pronto se apagó

Comenzó la campaña con una dolencia de espalda que no le permitió estrenarse hasta el mes de octubre, sumando desde entonces seis titularidades con el Torino Primavera que coronó con un tanto en el empate a uno ante la Juventus. Pero a comienzos de diciembre volvió a caerse de las convocatorias y ya no regresó a los terrenos de juego hasta marzo, después de un buen número encuentros sin salir del banquillo. De ahí al final del curso solo tomó parte en tres choques más, para un total de nueve, perdiéndose dos duelos por sanción y el resto por decisión técnica. Ahora, con solo 20 años, regresa al Real Betis con un futuro incierto.