Movimientos en la medular: Ceballos mete prisa, Deossa se muestra a la Premier, Amrabat como un 'toro' y la alternativa Essugo

El utrerano continúa con su puesta a punto particular y acelera por un destino, aunque en La Cartuja necesitan hacerle sitio con el colombiano, a quien espiarán este miércoles varios clubes ingleses ante el Arsenal; aparte de ese recambio creativo, llegará un pivote, con varios frentes abiertos

Las ganas del utrerano, el compás de espera del de Marmato, la potencia del marroquí y la vigilancia al luso, de actualidad en verdiblanco.IG / RBB

El Real Betis maneja como escenario más probable el de realizar hasta cuatro movimientos más en su medular, dos de salida y otros tantos de entrada, aunque podrían ser más al final. De un lado, llegará un pivote aparte de Facundo Bernal, que cubre la plaza del traspasado Sergi Altimira, pues sigue vacante la de un Sofyan Amrabat cuyo regreso no se ha descartado todavía. De hecho, en Turquía hablan de un acuerdo económico con el de Huizen a falta de que el Fenerbahçe rebaje sus pretensiones. Además, aunque ha colapsado su marcha al Vasco da Gama, sigue en el escaparate Nelson Deossa, con Dani Ceballos esperando un hueco que también podría hacerle a la postre Gio Lo Celso.

Dani Ceballos quiere encontrar cuanto antes equipo

Agente libre desde hace casi seis semanas, Dani Ceballos disfruta estos días de su reciente y doble paternidad, lo que compagina con entrenamientos particulares para no perder la forma física. Ha rechazado propuestas el utrerano, empezando por la del Ajax, a la espera de que el Real Betis se mueva, lo que no ocurrirá hasta que fiche un delantero y genere espacio (físico y salarial) con la venta de Nelson Deossa y/o Giovani Lo Celso. Con nuevos representantes, su nombre empieza a moverse y, como hace habitualmente con sus publicaciones en las redes sociales, el otrora madridista deja patenta sus ganas de tener "pronto" un destino.

Leeds, Ipswich, West Ham y Wolves espiarán a Deossa contra los 'Gunners'

Continúa ejercitándose como uno más a las órdenes de Manuel Pellegrini en Irlanda un Nelson Deossa que, ante la permanencia en Sevilla del otro delantero centro que queda en el plantel, Gonzalo Petit, y la presencia únicamente allí del recién retornado 'Cucho' Hernández como referencia, probablemente actúe aún como 'falso 9'. Según avanza 'Mundo Betis', varios clubes ingleses (Ipswich Town y Leeds United, de la Premier League, así como West Ham y Wolverhampton Wanderers, de la Championship) enviarán ojeadores para seguir sus evoluciones en directo este miércoles (20:30 hora española) en el amistoso ante el Arsenal. Lo del Vasco da Gama está casi descartado.

Sofyan Amrabat, de vuelta a los entrenamientos a la espera de resolver su futuro

Terminadas sus vacaciones tras disputar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la selección de Marruecos, toca afrontar el regreso a los entrenamientos con el Fenerbahçe, aunque Sofyan Amrabat, que se ha preparado a fondo durante sus vacaciones con su hermano Nordine y presenta un aspecto físico imponente, sabe que no continuará salvo sorpresa en Turquía. Con vinculación hasta 2028, nadie paga los 20 millones que piden por él, tampoco en Arabia Saudí. Su prioridad es volver a Heliópolis, aunque está difícil.

En otro orden de cosas, otro de los pivotes que vigila el Real Betis, el portugués Joao Palhinha, ha desaparecido literalmente de la web oficial del Bayern de Múnich a la vuelta de su cesión al Tottenham. No es ningún secreto que los bávaros no cuentan con él, aunque la prioridad es recuperar la fuerte inversión realizada, de nada más y nada menos que 51 millones de euros. A dos años del final de su contrato, hasta ahora su salida a préstamo ha sido remunerada, hasta el punto de los que 'Spurs' pagaron cinco millones por tenerlo una sola temporada.

Dário Essugo, una solución para la 'sala de máquinas'

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, en La Cartuja gusta mucho Dário Essugo, pivote luso-angoleño de 21 años propiedad del Chelsea pero sin sitio a priori en los planes de Xabi Alonso, que tiene 'overbooking' en la plantilla, también en la 'sala de máquinas'. Seguido de cerca por el Real Betis ya durante su exitosa cesión en la UD Las Palmas, el lisboeta viene de jugar apenas seis encuentros en la 25/26 (uno de ellos con el filial), en los que repartió tres asistencias en menos de 200 minutos, tras una importante lesión muscular que le obligó a pasar por el quirófano pero de la que ya está totalmente recuperado. El préstamo, con o sin opción de compra, es una vía que se contempla si no fructificaran las gestiones por Sofyan Amrabat.