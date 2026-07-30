Vigila a Lewis Ferguson y Joao Palhinha como alternativas en el pivote a Sofyan Amrabat

Manuel Pellegrini ha pedido un esfuerzo por el marroquí por la necesidad de experiencia y contundencia en la sala de máquinas, aunque llegará también un 'box to box' en cuanto se concrete la salida ahora atascada de Deossa, con Manu Fajardo intentando reservar casi toda la partida para el delantero

El Real Betis continúa negociando con el Fenerbahçe el regreso de Sofyan Amrabat, con los turcos negándose a un segundo préstamo y exigiendo 20 millones de euros por el internacional marroquí, cantidad que todavía no alcanzan ni en Arabia Saudí. Ha pedido Manuel Pellegrini a Manu Fajardo un esfuerzo por el de Huizen, ya que ha dejado claro que la Champions League debe afrontarse con un plus de experiencia y contundencia en esa posición. Entienden los técnicos verdiblancos que, sin una Copa de África en el horizonte (la edición de 2027 se jugará en verano y no con final en enero), la opción del otrora '14' es conveniente.

Sea como fuere, en La Cartuja no pueden jugarse todo a una carta. De esta forma, si desde Portugal encartan a Beni Mukendi, del Vitória de Guimaraes, ESTADIO Deportivo ha podido conocer dos alternativas más para la vacante existente en la 'sala de máquinas', donde el 'Ingeniero' quiere a Sofyan Amrabat o, en su defecto, un pivote de perfil similar en lo físico y cierto bagaje, pues, de marcharse también como parece Nelson Deossa, solicitará un recambio que sea 'box to box' y creativo, pese a los rumores existentes acerca de su descarte a Dani Ceballos por la predilección por un mediocentro de otro corte.

Joao Palhinha, un 'caramelo' envenenado

El Bayern de Múnich no cuenta con Joao Palhinha, pivote de 31 años que gusta mucho a los técnicos verdiblancos por si no fructificasen las gestiones para el regreso de Sofyan Amrabat. Fuerte, con criterio y mucho despliegue, los alemanes frustraron su retorno al Sporting CP, que lo situó entre sus preferencias en esta ventana antes de decidirse por Sergi Altimira, ya que desean recuperar gran parte de los 51 millones de euros que invirtieron hace dos veranos para comprarlo al Fulham, que había pagado casi la mitad dos años antes. El paso por la Premier League hace que su salario sea también muy alto: más de cuatro millones de euros netos.

Con dos años más de contrato, los bávaros no se cierran a un préstamo con opción de compra, pero éste debe ser remunerado (el Tottenham tuvo que pagar cinco millones para tenerlo en la 25/26) y, ante la inminencia de su último año de vinculación, casi seguro con facilidades para que la operación se convierta en una obligación de adquisición, detalle que no convence tanto en La Cartuja por su edad. Con todo, se ha realizado una consulta. "Si quiere quedarse con nosotros, será difícil que juegue, porque no estamos planificando con él", dice Max Eberl, director deportivo del Bayern, extensible al lateral derecho Sacha Boey y el extremo Bryan Zaragoza.

Lewis Ferguson, tasado en tres veces su valor de mercado

Aunque en Italia hablan de que el Real Betis estaría dispuesto a llegar a los 20 millones de euros por Lewis Ferguson, el caso es que el sondeo verdiblanco por el mediocentro defensivo del Bolonia no ha llegado a tanto, aunque se trata de un futbolista que sí convence en Heliópolis. Su buen Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la selección escocesa no ayuda a que su cotización se acerque a los parámetros que son manejables en el Estadio de La Cartuja. De momento, Atalanta y Roma habrían mostrado igualmente su deseo de hacerse con los servicios del jugador de 26 años, con dos más (y un tercero opcional) como 'rossoblù'. El dueño de su pase pide no menos de 40 millones para empezar a hablar por quien la web especializada 'Transfermarkt' ha tasado en unos 14 millones de euros.