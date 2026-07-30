Fin a las negociaciones de la Roma por Ez Abde: fuera de su alcance, ya mira alternativas

El pasado sábado se avanzó en estas páginas que los 'giallorossi' desistían del fichaje, pues el marroquí no forzará su salida y su precio son los 60 millones de su cláusula, por lo que comenzó a buscar otros extremos; el martes saltó la noticia y, pese a todos los rumores sobre presuntas rebajas y acuerdos con el '10' verdiblanco, la realidad es que no hay nada

Parafraseando al 'reguetonero' cubano El Taiger, esta historia está mal 'contá'. Bueno, no para los lectores de ESTADIO Deportivo, que conocieron con todo detalle el pasado sábado 25 de julio que la AS Roma había preguntado al Real Betis durante su diálogo abierto de este verano por Angeliño Esmoris, Artem Dovbyk y Anass Salah-Eddine, ninguno de los cuales vestirá de verdiblanco, por Ez Abde, pero que la confirmación de que no saldrá por menos de los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión y que el marroquí no tiene intención alguna de formar su traspaso les habría hecho resignarse a no poder acometer esta contratación.

En fútbol, especialmente con un mercado abierto, no se puede elevar nada a definitivo, aunque el portazo de unos y otros a la operación se antojaba evidente. El martes 28 de julio, el conocido Matteo Moretto desvelaba este interés y muchos, tanto en España como en Italia, se hacían eco y añadían de su cosecha supuestas rebajas del precio y acercamientos de los 'giallorossi', así como hipotéticos acuerdos con el marroquí, por supuesto "encantado" de cambiar de aires, según estas versiones. La realidad, como les contamos aquí, es bien distinta: el de Beni Melal está centrado en recuperarse pronto y en jugar la Champions League, si es posible como heliopolitano.

Ya hace mucho que se desvelaba en este periódico la sintonía absoluta entre el atacante y los técnicos y dirigentes béticos para quedarse y que, de producirse algún movimiento, sería consensuado. Lo sabían y aceptaban sus anteriores agentes y también los nuevos. Incluso, ha habido clubes como el Newcastle (no así el Aston Villa) que llegaron a transmitir que podían y que estaban dispuestos a pagar los referidos 60 millones, de los cuales un 16% (en total 9,6 millones) iría a parar a las arcas del FC Barcelona, pero una de las exigencias de Ez Abde es, precisamente, poder disputar la máxima competición continental... y las 'Urracas' no jugarán en Europa este curso. Carpeta cerrada también.

Ni descuentos, ni avances, ni acuerdos: salvo milagro, Abde no irá a la Roma

En Italia actualizan ya la información y, con cinco días de retraso, aceptan ya la versión de ESTADIO Deportivo, que bebe de primera mano en sus fuentes, al menos en este caso. Por ejemplo, el conocido periodista de 'SportItalia' Alfredo Pedullà confirma que la pista del marroquí "está muy fría desde hace ya dos noches" y que las gestiones se terminaron este miércoles. Aceptando la hipotésis de que la Roma hubiese vuelto a preguntar, como se comentaba también el miércoles aquí, no ha habido cambios en las posturas del futbolista y el Real Betis. Lógicamente, es lícito inferior que si hubiesen llegado, como se ha publicado, a 55 millones más bonus, en La Cartuja se lo plantearían. Nada de eso.

La Roma pregunta ahora por otros extremos y prioriza reforzar su defensa

También era extraño que desde la Roma filtrasen media docena de nombres de extremos cuando supuestamente estaban apretando por Ez Abde. La verdad no era otra que, descartado el internacional marroquí, preguntan por alternativas de nivel, algunas tan caras o más que el ex culé, como Gabriel Martinelli (del Arsenal), Antonio Nusa (RB Leipzig), Alessio Cacciamani (del Torino) o Diego Moreira (del Estrasburgo). Por ahora, dado que está encontrando exigencias desorbitadas, la entidad capitalina se ha centrado en reforzar otras posiciones, pujando 25 millones por el lateral derecho neerlandés-surinamés del Feyenoord Givairo Read y alcanzando un principio de acuerdo con el Wolfsburgo por 15 millones por el central griego Konstantinos Koulierakis.