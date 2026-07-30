Deossa está "muy metido en el Betis", la plantilla le apoya y Pellegrini lo tiene muy claro

La seria celebración en su segundo gol en esta pretemporada refleja lo difíciles que están siendo estos días de incertidumbre para el colombiano, que sigue rindiendo a buen nivel a pesar de que desde hace semanas se da por hecho su fichaje por Vasco da Gama

Nelson Deossa se ha empeñado en mantenerse durante todo el verano como uno de los máximos protagonistas de la actualidad informativa del Real Betis. Lo ha sido a lo largo de todo este mes de julio que está a punto de concluir y con más motivo lo será en agosto, cuando el mercado estival de transferencias acelere su proceso de combustión.

El centrocampista colombiano tiene muy avanzado su fichaje por Vasco da Gama desde hace semanas; pero ahí sigue, de verdiblanco, reivindicándose sobre el terreno de juego con notables actuaciones y revistiendo con goles su denodado desempeño para cumplir con el rol de '9' de urgencias para Pellegrini, que tiene muy claro que seguirá contando con el '18' mientras pertenezca a una plantilla que no escatima en muestras de apoyo hacia su compañero. El chileno ya lo demostró con otros como Bakambu, Chimy, Borja Iglesias, Rodri Sánchez... Aunque no cuente con ellos, hasta que no tiene un recambio no deja de usarles ni les libera para salir.

Tímida celebración ante el Lyon entre gestos de cariño de sus compañeros

No son días sencillos para Deossa. Sólo hay que ver su tímida celebración, serio y con la cabeza baja, cuando marcó un golazo de cabeza para poner el momentáneo 2-0 en la goleada que el Real Betis endosó al Olympique de Lyon en el XXXIV Trofeo Ciudad de La Línea. Fue titular, se movió bien como referencia, se compenetró con los también anotadores Pablo García y Rodrigo Riquelme para caer a banda, descargó el juego de espaldas a portería, pudo marcar otro tanto en un potentísimo zurdazo que Dominik Greif sacó de la escuadra...

Y forzó muchas faltas, alguna de ellas bastante dura, por cierto. Tanto, que en un par de acciones muchos béticos llegaron a temer por una lesión que pueda poner en riesgo un traspaso en diferido (cesión más obligación de compra) que aportaría unos 12 millones de euros muy necesarios para las arcas del club de las Trece Barras.

Tan cerca parecía de cerrarse, que un error en la convocatoria para Granada hizo sospechar que ya había sido vendido. Nada de eso, por ahora. Los clubes transmiten que el acuerdo está más que perfilado desde hace semanas y supuestamente sólo falta ultimar la negociación personal con el jugador; pero todo se está retrasando mucho y en Brasil empiezan a filtrarse las supuestas alternativas a Deossa barajadas por la nueva propiedad de Vasco.

Entre el "Deossa se queda en el Betis" y el "Deossa, vente ya a Vasco da Gama"

Nelson Deossa jugó ante el conjunto nazarí y frente al Lyon volvió a ser titular, marcando su segundo tanto en lo que va de pretemporada después del penalti que transformó frente al Sf Lotte alemán. Marc Bartra, al grito de "Vamos", y Facundo Bernal fueron los primeros en llegar a abrazarle. Rápido acudieron otros pesos pesados como Héctor Bellerín o su asistente, Pablo Fornals; con Natan de Souza como uno de los más efusivos a la hora de intentar levantar el aparentemente caído ánimo del cafetero.

A pesar de todo lo que lleva encima, sumado al desgaste de la crítica que soportó por su deficiente rendimiento el curso pasado y el hecho de quedarse sin su objetivo de ir al Mundial con Colombia, Deossa lo sigue dando todo. "El que más me sorprendió fue Deossa. Porque sé que es mediocampista, pero está jugando de '9'. Y la verdad es que me ha impresionado totalmente. La verdad es que es muy bueno el trabajo que viene haciendo", ha destacado Bernal.

"Más allá de lo que se habla de si se va o si se queda. Está muy metido en el Real Betis", añadía Bernal al término del partido ante el Lyon. Aunque los borró, Antony reclamó públicamente su continuidad. Los medios del club compartieron en redes sociales fotografías del choque en La Línea y los comentarios se dividen entre peticiones para que siga de verdiblanco y mensajes de aficionados de Vasco da Gama que le animan a cerrar de una vez su fichaje.

Los máximos goleadores de la pretemporada del Betis

Deossa se colocó como colíder de la clasificación con su gol al Lyon al filo del descanso, pero Pablo García marcó en la reanudación para recuperar la condición de 'pichichi' estival del Betis, en solitario, y luego Rodrigo Riquelme también alcanzó las dos dianas.

Cuatro futbolistas se reparten los ocho tantos a favor que suma el Betis este verano: tres al Sf Lotte (0-3), uno al RC Recreativo de Huelva (0-1) y los cuatro al Olympique de Lyon (4-0). Sólo ha encajado una diana, que fue la que causó la derrota ante el Granada CF (1-0) en el que también ha sido el único amistoso en el que no ha logrado ver portería.