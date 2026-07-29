Facundo Bernal y su "espectacular" adaptación al Betis: "El que más me ha sorprendido es Deossa"

El mediocentro uruguayo completó una formidable actuación en la goleada contra el Olympique de Lyon en el Trofeo Ciudad de La Línea y ha agradecido a todo el grupo lo fácil que le están poniendo las cosas. Especial mención tuvo para el colombiano Nelson Deossa: "Se habla mucho de si se va o se queda, pero está muy dentro del Betis"

Es un recién llegado al Real Betis y sólo suma como verdiblanco los cuatro partidos de pretemporada hasta la fecha, pero Facundo Bernal parece que lleva toda la vida jugando a las órdenes de Manuel Pellegrini. Como él mismo ha explicado, el chileno le ha pedido consignas simples directas y su cometido está siendo perfecto. No hay más prueba de su rápida adaptación que el partidazo que se ha marcado este miércoles en la goleada por 4-0 contra el Olympique de Lyon en el XXXIV Trofeo Ciudad de La Línea.

Una goleada de Champions que da mucha confianza

"Sí, es un triunfo muy importante para nosotros. Estamos todavía en fase de preparación, faltan jugadores, faltan ajustar detalles... pero creo que lo estamos haciendo todo de muy buena manera. Y bueno, hay que seguir por este camino", ha expresado Facundo Bernal, que ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación a pie de césped, en la zona flash habilitada por la organización del trofeo.

El uruguayo puso en valor la goleada a todo un Olympique de Lyon, un equipo mucho más rodado que afronta dentro de una semana su estreno oficial con la previa de la UEFA Champions League. "Sí, la verdad que es un equipo que esta temporada compite en la Champions League, como nosotros. Tratamos de marcar mucha intensidad en los primeros minutos y creo que eso se pudo ver reflejado en el campo", ha añadido sobre un encuentro encarrilado al descanso con 2-0 (Marc Bartra y Nelson Deossa), sentenciado en la reanudación con el tercero (Pablo García) y redondeado en el 78' (Rodrigo Riquelme).

Señala que su rapidísima adaptación es mérito de todo el vestuario

Personalmente, fue una completa actuación de Facundo Bernal, quien siente que la adaptación al equipo y a las ideas de Pellegrini ha sido instantánea. "La verdad es que me siento muy bien. Con los compañeros que tengo, se hace todo muy fácil. Con todos los referentes que hay aquí, cada día es espectacular para mí. Y me voy acoplando muy rápido al equipo", ha destacado el mediocentro charrúa.

"Estoy muy satisfecho. Estoy haciendo lo que me impide el entrenador: que sea ese pivote que trate de recuperar y juegue simple, sencillo. Hago mi trabajo para que los demás, que tienen mucha calidad como se ve en el campo, intenten jugar hacia adelante y concretar jugadas de gol", ha analizado sobre su rol en el campo y sobre el cuantioso numero de robos de balón que completó en los 86 minutos que Pellegrini le mantuvo sobre el césped.

El apoyo de Facundo Bernal a Nelson Deossa: "Está muy metido en el Betis"

¿Qué compañeros me han sorprendido más? A algunos ya los conozco porque los tengo vistos de muchos años. Pero el que más me sorprendió fue Deossa. Porque sé que es mediocampista, pero está jugando de '9'. Y la verdad es que me ha impresionado totalmente. La verdad es que es muy bueno el trabajo que viene haciendo. Más allá de lo que se habla de si se va o si se queda. Él está metido en el Real Betis. La verdad es que hay que felicitar al grupo por el partido que hicimos hoy", ha añadido Facundo Bernal.