Betis 4-0 Olympique de Lyon: Pablo García, Deossa y Riquelme roban protagonismo a Fran García y Fornals

Pellegrini salió con el once más titular que le permiten las numerosas bajas. Destacó, como siempre, Fornals y firmaron grandes actuaciones los recién fichados Fran García y Facundo Bernal. No obstante, merecen elogios el buen nivel de esa improvisada tripleta atacante: todos ellos vieron portería después de que Bartra abriese la lata. Así te lo contamos, minuto a minuto

Fornals asistió en los dos primeros goles del Betis, de Bartra y de Deossa; Pablo García hizo el tercero y Riquelme remató la goleada.Imago

El Real Betis ha goleado al Olympique de Lyon por 4-0 en la noche de este miércoles y se ha alzado con la XXXIV edición del Trofeo Ciudad de La Línea. La localidad gaditana ha acogido el cuarto amistoso de los verdiblancos, que no ganaban este clásico veraniego desde que lo hicieron en 1973, en la tanda de penaltis después un 1-1 en la final contra el Os Belenenses portugués.

Este miércoles, en su cuarta participación, lo ha reconquistado con una completa actuación vestida de lo que más gusta: goles. Y eso que sigue sin llegar el '9'. De momento, Nelson Deossa ejerce como tal. Marc Bartra y el propio Deossa marcaron en la primera mitad con sendos cabezazos a balón parado, botados por el siempre preciso Pablo Fornals.

Luego, Pablo García hizo el tercero con su característico oportunismo y Rodrigo Riquelme, letal con sus movimientos entre líneas, amplió la diferencia hasta el contundente 4-0 final. Álvaro Valles no necesitó hacer ninguna gran parada y sólo pasó apuros en un par de errores defensivos aislados, una salida indecisa del meta y un error garrafal de Natan de Souza, resueltos sin incidencias. Gran encuentro de Fran García (otro más) y muy buenos detalles de Facundo Bernal, omnipresente.

Este holgado triunfo se une al triunfo por 0-3 ante el modesto Sf Lotte, de la cuarta categoría del fútbol alemán; al exiguo 0-1 ante el RC Recreativo de Huelva, en el Trofeo Colombino; y a la derrota por 1-0 ante el Granada CF en el Trofeo Ciudad de Granada. Este próximo jueves, el equipo seguirá trabajando en su concentración en Marbella (Málaga) y el próximo sábado volverá a La Línea para medirse con la UD Almería en el quinto 'bolo' estival. El Arsenal FC, el 5 de agosto en Dublín (Irlanda), y el AFC Bournemouth, el 8-A en La Cartuja de Sevilla, serán los dos últimos test.

La moto de Fran García, el guante de Fornals, el martillo de Bartra y la pólvora de Deossa

Antony sigue sin estar del todo bien y apostó por esperar un partido más antes de estrenarse en la pretemporada, Isco Alarcón sigue poco a poco su puesta de punto, Ez Abde aún no está del todo recuperado y el Cucho Hernández sigue de vacaciones tras el Mundial. Además, Manu Fajardo tiene pendientes los fichajes de un pivote y de un delantero de primer nivel.

Teniendo en cuenta todo eso, el equipo inicial de Pellegrini fue lo más parecido a un once de gala. Álvaro Valles jugó los 90' y con eso está todo dicho. La defensa será la titular, con permiso de Diego Llorente, y el omnipresente Facundo Bernal gana muchos enteros en una medular con Pablo Fornals, indiscutible y con total libertad de movimientos.

Arriba, eso sí, salió de nuevo con Pablo García, Riquelme y un Nelson Deossa que mientras se resuelve su eterno traspaso a Vasco da Gama sigue jugando como '9'... y metiendo goles. Ya lleva dos (como el de Alcosa). En el 44' cabeceó un córner de Fornals para poner el 2-0 en un partido que el Betis dominaba con otro cabezazo a balón parado.

Marc Bartra, en el 24', envió a la escuadra tras otro preciso servicio del '8'. Antes, Fornals ya había colgado sendos envíos desde la esquina rematados también por el central catalán y por Facundo Bernal, que salieron desviados muy ligeramente sirviendo de aviso. Al margen del acierto a balón parado, la primera mitad dejó buenas sensaciones en un Betis muy bien ordenado en una defensa sin balón con dos líneas de cuatro y con una presión selectiva que causó problemas en la salida jugada del Lyon.

Con el balón, destacó Fornals como maestro de ceremonias y unos laterales muy profundos. Especialmente activo se ha mostrado nuevamente el rapidísimo Fran García. Estuvo en casi todas las acciones de peligro del Betis en los primeros 45 minutos y también en el inicio de la segunda mitad.

Pablo García recupera el primer puesto del 'pichichi' de la pretemporada del Betis

El juego se reanudó sin cambios en ninguno de los dos equipos. Deossa, muy participativo, rompió esta vez por la derecha pero puso un centro raso que se quedó demasiado atrás para el remate de Riquelme y el balón pasó de largo. La defensa parecía sencilla para el Lyon cuando irrumpió el lateral madrileño para llevarse la pelota y soltar un zurdazo que se fue alto por poco. Fue la antesala del tercer tanto, en la que Pablo García recuperó la condición de máximo goleador estival.

Rapídisima contra que lanza Riquelme corriendo por la izquierda para abrir a la derecha, donde Fornals pone un centro que sale muy defectuoso. Sin embargo, Greif no acierta a blocar tras el bote, Maitland-Niles pifia el despeje y Pablo García está atento para remachar a gol, anotando así su tercera diana en esta pretemporada 2026; una más que el colombiano -Roro y Bartra completan la lista con uno cada uno-.

Roro está con ganas, ya avisó de que se siente en su mejor momento, quiere resarcirse de su gris campaña y volvió a romper entre líneas para recoger un extraordinario pase de Gonzalo Petit para definir con calma y calidad ante Greif en el definitivo 4-0. Partido muy convincente del Real Betis. El mejor del verano, sin duda. Y reivindicativa actuación de la llamada 'Unidad B'.

Ficha técnica del Betis - Lyon en el Trofeo de La Línea

4- Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín (Ángel Ortiz 86'), Bartra (Diego Llorente 80'), Natan, Fran García (Junior 80'); Facundo Bernal (Gnangoro Bouare 80'), Marc Roca (Iker Losada 86'); Pablo García (Morante 60'), Fornals (Rica Fúnez 60'), Riquelme; y Deossa (Petit 60').

0- Olympique de Lyon: Greif; Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Clinton Mata, Ouédraogo; Morton, Tessman; Boudache, Tolisso, Duranville; y Rémi Himbert. También salieron (en el 60') Ernest Njamah, Noah Nartey y Malick Fofana; (en el 75') Noham Kamara, Alejandro Gomes Rodriguez, Noah Nartey, Abner y Orel Mangala.

Árbitro: Abraham Gutiérrez Perera (sevillano). Amonestó a Tolisso.

Goles: 1-0 (24') Bartra; 2-0 (44') Deossa; 3-0 (59') Pablo García; 4-0 (78') Riquelme.

Incidencias: partido amistoso, el cuarto en la pretemporada del Betis, correspondiente a la XXXIV edición del Trofeo Ciudad de La Línea disputado en el estadio que lleva el mismo nombre, ubicado en la localidad gaditana.