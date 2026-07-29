El Real Betis golea al Olympique Lyon por 4-0 tras realizar un partido muy completo tanto en ataque como en defensa. Por su parte, en el Sevilla FC se acelera la salida de Rafa Mir después de que el delantero haya recibido permiso de la justicia española para poder jugar en el extranjero durante esta temporada

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 30 de julio de 2026.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 30 de julio de 2026.

- Real Betis 4-0 Olympique Lyon: Ilusiona

El Real Betis golea a uno de los mejores conjuntos de la Ligue 1 gracias a los tantos de Bartra, Deossa, Pablo García y Riquelme. El equipo que entrena Manuel Pellegrini dejó muy buenas sensaciones tanto en ataque como en defensa y comienza a engrasar la máquina de cara al inicio de temporada.

- La salida de Rafa Mir, a punto

El delantero del Sevilla FC ha recibido permiso de la justicia española para jugar en el extranjero durante esta campaña.

- Nobel Mendy puede dejar más dinero

El central fue vendido al Rayo Vallecano, pero el Betis conservó un 20 por ciento de su pase. El Hull City ha hecho una gran oferta.

- El Sevilla sondea a Geubbels

El club de Nervión quiere a David Romero, pero no descarta la llegada de más delanteros. El del Paris FC gusta.