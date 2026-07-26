Los verdiblancos caen en el Trofeo Ciudad de Granada justo antes de comenzar su segundo 'stage' de pretemporada en Marbella, con dos amistosos más la semana que viene ante Lyon y Almería; por su parte, en Nervión continúan las gestiones para planificar con el menor coste posible

El momento en que se produjo el único gol del partido entre nazaríes y heliopolitanos.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 26 de julio de 2026:

- GRANADA CF 1-0 REAL BETIS / ACCIDENTADO

Primer gol en contra y primera derrota veraniega de los hombres de Pellegrini, con lesión en el hombro de un Diego Conde que debutaba como titular y tuvo que marcharse antes de tiempo tras una salida de su área en la que chocó con Diego Llorente

- ULTIMADO... Y DAMNIFICADO

Como con el lateral zurdo Julio Díaz, el Sevilla llega a un acuerdo con el meta Fran González a la espera de concretar la fórmula del fichaje con el Real Madrid; mientras, Alberto Flores se resigna a seguir igual o tener que salir

- REVOLUCIÓN BLANCA

El Real Madrid está a punto de cerrar el fichaje multimillonario de Diomande y la venta de Vinícius al Arsenal, mientras que en Inglaterra también hablan de Tchouaméni al United

- MOVIDA EN HUNGRÍA

Alonso resucita en Hungaroring y saldrá el 16º, mientras que el gran premio de Fórmula 1 de este fin de semana ha tenido una 'qualy' intensa, con sanciones a Hamilton y el líder Antonelli.