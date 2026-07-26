30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 26 de julio de 2026

Los verdiblancos caen en el Trofeo Ciudad de Granada justo antes de comenzar su segundo 'stage' de pretemporada en Marbella, con dos amistosos más la semana que viene ante Lyon y Almería; por su parte, en Nervión continúan las gestiones para planificar con el menor coste posible

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El momento en que se produjo el único gol del partido entre nazaríes y heliopolitanos.IMAGO

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La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 26 de julio de 2026:

- GRANADA CF 1-0 REAL BETIS / ACCIDENTADO

Primer gol en contra y primera derrota veraniega de los hombres de Pellegrini, con lesión en el hombro de un Diego Conde que debutaba como titular y tuvo que marcharse antes de tiempo tras una salida de su área en la que chocó con Diego Llorente

- ULTIMADO... Y DAMNIFICADO

Como con el lateral zurdo Julio Díaz, el Sevilla llega a un acuerdo con el meta Fran González a la espera de concretar la fórmula del fichaje con el Real Madrid; mientras, Alberto Flores se resigna a seguir igual o tener que salir

- REVOLUCIÓN BLANCA

El Real Madrid está a punto de cerrar el fichaje multimillonario de Diomande y la venta de Vinícius al Arsenal, mientras que en Inglaterra también hablan de Tchouaméni al United

- MOVIDA EN HUNGRÍA

Alonso resucita en Hungaroring y saldrá el 16º, mientras que el gran premio de Fórmula 1 de este fin de semana ha tenido una 'qualy' intensa, con sanciones a Hamilton y el líder Antonelli.

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