Fernando Alonso obra el primer milagro en Hungría y Hamilton se lleva una sanción determinante

El asturiano ha conseguido la primera Q2 de Aston Martin esta temporada y ha hecho bueno con su pilotaje las mejoras de su equipo. Su compañero Lance Stroll sigue viviendo la misma pesadilla, al igual que Carlos Sainz. Lando Norris fue el gran protagonista del día

Primer examen aprobado. No con nota, pero superado. Adrian Newey prometió mejoras y Fernando Alonso las ha hecho palpables.

Con un decimosexto puesto en la Clasificación del Gran Premio de Hungría, el asturiano ha dejado muestras de que su monoplaza ya no es tan malo como el de antes. Y todavía le queda por incluir las mejoras motoras de Honda, que llegarán después del parón veraniego, en los Países Bajos.

Pero le fue a su compañero Lance Stroll y a su compatriota Carlos Sainz, quienes no lograron superar la Q1 y continuaron con sus pesadillas de 2026. Junto a ellos, fueron eliminados en la primera ronda: Bearman, Albon, Bottas y Checo Pérez.

Ya en la Q2, Fernando Alonso hizo vibrar a los suyos, porque, a falta de un minuto, estaba situado en la décima posición. Pero, finalmente, el resto mejoró sus tiempos en la última vuelta y cayó hasta la decimosexta plaza, para dar por concluida así su participación en la 'Qualy' pero, también, para firmar la primera Q2 de la temporada para Aston Martin.

Norris le arrebata a Hamilton la 'pole'

Si la pelea de Fernando Alonso por intentar demostrar su mejoría fue apasionante, más lo fue la lucha por la 'pole' en Hungaroring. Norris dejó claras sus intenciones desde el principio, pero se guardó lo mejor para el final.

Así, cuando Hamilton acariciaba su enésima 'pole position', el británico se la arrebató de las manos a falta de unos segundos para que se cerrarse la Q3 y por tan sólo 12 milésimas.

Su compañero Leclerc logró finalizar tercero y Antonelli cuarto gracias a un último intento que le salvó por los pelos de no fracasar este sábado.

Oscar Piastri terminó en quinto lugar y por detrás suyo Max Verstappen, mientras que Russell, que acabó la sesión con un accidente y sin poder ejecutar su última vuelta, firmó el séptimo mejor crono. Hadjar, Lindblad y Hulkenberg completaron el Top 10, si bien existen investigaciones abiertas que podrían alterar la parrilla de salida en las próximas horas.

Hamilton recibe una sanción determinante

El séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari), que iba a hacerlo desde la segunda plaza, ha sido sancionado con la pérdida de tres puestos en parrilla y saldrá quinto este domingo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring.

El piloto británico ha sido sancionado por "impedir de forma innecesaria" el trazado correcto, en su último intento de la tercera ronda de la calificación (Q3) del australiano Oscar Piastri (McLaren) y saldrá quinto en una carrera que su compatriota Lando Norris -asimismo de McLaren- afrontará desde la 'pole'.

Norris saldrá desde la primera fila acompañado por el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, que avanzó un puesto y arrancará segundo este domingo en el Hungaroring.

Conclusiones de la 'Qualy' del GP Hungría

En primer lugar, Fernando Alonso ya tiene un coche para, al menos, pelear y batallar por la zona de puntos. Eso sí, mucho tendrá que mejorar Honda el monoplaza para que pueda conseguir colarse entre los cinco primeros.

Por otro lado, McLaren ha vuelto para colarse en la fiesta que hasta ahora Ferrari y Mercedes habían organizado. El vigente campeón, Lando Norris, ha despertado y quiere marcharse de vacaciones con la corona húngara. Y argumentos tiene de sobra para conseguirlo, porque los Mercedes, al menos, no están esta semana para tirar cohetes.

Antonelli salvó los muebles de milagro, en su última vuelta, y podrá salir desde la segunda línea, si bien tampoco se le puede pedir más dada su juventud. Quien sí ha vuelto a sufrir un cierto varapalo ha sido su compañero Russell, quien ha vuelto a sufrir problemas de fiabilidad con el monoplaza germano tras sufrir otro accidente en la Q3. Afortunadamente para el piloto británico, salió ileso y su coche intacto, si bien tuvo que conformarse con la séptima plaza.

En definitiva, el Gran Premio de Hungría promete espectáculo en la jornada dominical, desde la pelea por entrar en la zona de puntos como en la lucha por la corona. Todos van a poner la carne en el asador antes de irse al parón vacacional.