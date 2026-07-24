La crítica de Fernando Alonso al nuevo monoplaza que le ha diseñado Aston Martin

El equipo británico está de estreno en el Gran Premio de Hungría. Disputadas las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, el asturiano ha realizado su primera valoración del AMR26

Han habido algunas luces pero también una gran sombra, aunque afortunadamente para Fernando Alonso esta ha ocurrido en el coche de su compañero Lance Stroll.

Aston Martin ya ha estrenado su AMR26 B en el Gran Premio de Hungría tras más de dos meses de espera. El nuevo monoplaza diseñado por Adrian Newey, a falta de las mejoras que introducirá Honda cuando acabe el parón veraniego, ha acaparado gran parte de los focos en la jornada de este viernes en Budapest.

Y aunque los resultados obtenidos tampoco han sido para lanzar cohetes, Fernando Alonso ha realizado una crítica muy positiva de su nuevo coche.

El prestigioso ingeniero lo describió como "prometedor", mientras que el piloto asturiano ha reconocido que las cosas habían funcionado tal y como esperaban: "Ha ido bien. Creo que, en general, hemos obtenido lo que esperábamos en cuanto a las cifras y a la correlación, lo cual es, obviamente, muy positivo de cara al futuro, tanto para el coche del año que viene como para las futuras actualizaciones de este año".

En este sentido, tras firmar el 13º y el 17º crono en estas dos primeras sesiones en Hungaroring, el ovetense se marchó contento al hotel: "Así que sí, aún nos queda un largo camino por recorrer, obviamente al haber empezado tan atrás, pero este es el primer paso de lo que esperamos que sean muchos más".

Por ahora, todas las mejoras introducidas en su monoplaza han sido relacionadas con el chasis: "Tenemos que analizar más a fondo los datos y comparar un poco los resultados, pero no creo que haya grandes sorpresas ni que tengamos un déficit importante en las curvas respecto a la parte alta de la zona media, que es, evidentemente, nuestro primer objetivo: situarnos en la parte alta de la zona media. Y creo que en las curvas estamos a ese ritmo, así que solo tenemos que seguir trabajando".

Ahora, el bicampeón del mundo espera también que Honda aporte lo suyo tras el verano, concretamente en el circuito de Zandvoort de los Países Bajos: "Obviamente, aún nos quedan algunos pasos por dar para situarnos en lo más alto en cuanto al chasis y también en cuanto al motor. Así que, como he dicho, es la primera de muchas, pero creo que hay un ambiente muy positivo en el equipo, sabiendo que estamos cumpliendo con lo que esperábamos".

El susto se lo llevó Lance Stroll

Pero no todo fueron buenas noticias para Fernando Alonso en esta primera jornada, ya que hubo una bandera roja y fue precisamente provocada por el otro Aston Martin, el de su compañero Lance Stroll.

El piloto canadiense vio como en la primera sesión, en la tercera de las 14 curvas de la pista, se le rompía la suspensión trasera izquierda, precisamente una de las mejoras que traía este nuevo monoplaza diseñado por Adrian Newey.

Ahora, Aston Martin deberá reparar su monoplaza durante la noche para que pueda participar en el último ensayo antes de la Clasificación, que será la primera prueba de fuego para comprobar si Adrian Newey ha acertado o se ha vuelto a equivocar.