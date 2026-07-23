Fernando Alonso suelta el bombazo en Budapest sin probar el nuevo coche de Aston Martin

El asturiano no ha esperado ni el parón veraniego ni los resultados del nuevo AMR26 que pondrán en marcha en el Gran Premio de Hungría. Ahora, la pregunta que le hacen al ovetense es otra

Enigma resuelto. Tras más de dos meses de especulaciones sobre cuál sería el futuro a corto plazo de Fernando Alonso ante los malos resultados que está cosechando esta temporada en Aston Martin, el asturiano ha decidido no alimentar los rumores y acabar con estos lo antes posible.

El bicampeón del mundo ha confirmado que, pase lo que pase con el AMR26 B, no se moverá de la escudería británica.

El piloto ovetense dijo en un principio que esperaría hasta después del verano veraniego para comunicar sus planes de cara al próximo ejercicio, que era cuando los de Silverstone le habían prometido sacar su nuevo monoplaza.

Posteriormente, los tiempos del mismo se han recortado y Adrian Newey se lo ha dejado listo para que lo estrene este fin de semana en Budapest, a falta solo de las mejoras de Honda en cuanto al motor.

Pero Fernando Alonso no ha querido esperar a los resultados de este certamen para confirmar que seguirá un año más en Aston Martin. Y así de claro lo ha dejado: "Yo sí tengo contrato, no me muevo". Con un sonrisa pícara en su rostro y con gestos de 'es la verdad' soltaba semejante bombazo para acallar todo tipo de especulaciones.

Asimismo, ha derrochado optimismo a raudales en el Media Day del Gran Premio de Hungría a la hora de hablar de la escudería británica: "Estamos aquí para ganar carreras y luchar por campeonatos. No hemos empezado la temporada así y vamos a llegar ahí, porque estamos en el proceso de entender esta normativa nueva y dar con el camino adecuado para esa mejora del coche".

Ahora, la pregunta es otra: ¿Le han renovado el contrato? Sea como fuere, las palabras del ovetense no terminan de aclarar si seguirá pilotando o no en el Gran Circo la próxima temporada. Al menos, ha dejado clarísimo que seguirá vistiendo de verde.

Carlos Sainz enciende las alarmas en Williams

Mientras tanto, su compatriota Carlos Sainz ha vuelto a encender las alarmas en Williams. Pese a que podría haber dicho lo mismo que el asturiano, el piloto madrileño ha optado por seguir dejando en el aire su futuro de cara a 2027.

El ex de Ferrari no desveló nada y se limitó a decir que "sinceramente no lo sé, aún no tengo una fecha. Siempre he dicho que esperaría al verano para sentarme con mi equipo, pensarlo y debatir con ellos, junto a James Vowles, el futuro del equipo y mi futuro dentro de él. Supongo que durante el verano empezaré a tomar mi decisión, pero no puedo dar tiempos exactos".

Franco Colapinto, igual que Carlos Sainz

Y es que aunque no se esperan grandes cambios en la parrilla, alguno que otro sí que habrá. Y uno de los que siempre suele cambiar de asiento últimamente es Franco Colapinto. Y el argentino, que sigue creciendo en el Gran Circo, aún no sabe dónde tendrá cabida el próximo curso: "Ni idea, me tengo que centrar en pilotar y siento que este año estoy haciendo un buen trabajo, pero no tengo ni idea, me centro en las carreras y trabajo junto al equipo para mejorar el coche. Ni siquiera estoy al tanto de todos los rumores que salen".

Todas estas informaciones salen a las puertas del que será el último certamen antes de las vacaciones veraniegas para, posteriormente, regresar en los Países Bajos el próximo 23 de agosto.