El ultimátum de Fernando Alonso en la Fórmula 1 ya ha llegado

El Gran Premio de Hungría va a marcar un antes y un después en el futuro del asturiano en la F1. Su decisión la comunicará en verano, pero las señales que reciba en Budapest podrían dictar sentencia antes de tiempo

La hora de la verdad para la relación de Aston Martin y Fernando Alonso ha llegado: el Gran Premio de Hungría. Un certamen que puede suponer el punto y final de un romance o el comienzo de una vida mejor entre ambas partes.

El asturiano está viviendo una auténtico infierno en cuantos a resultados se refiere este curso, pero también ha dejado claro que, decida lo que decida tras el parón veraniego, le gustaría seguir vinculado al equipo británico para seguir aportando su experiencia aunque sea desde fuera.

En Silverstone llevan prometiendo desde hace un par de meses que la cita en Budapest marcaría un antes y un después, que sacarían gran parte de sus mejoras con el AMR26 B. Un monoplaza que debe transmitirle al bicampeón del mundo ciertas señales para seguir confiando en el proyecto como piloto.

Y en Bélgica dejó claro cómo ha vivido estos primeros seis meses de la temporada: "No han sido mis meses más frustrantes en la Fórmula 1. Han sido difíciles. Teníamos muchas esperanzas puestas en este reglamento, en la llegada de Adrian Newey al equipo, en Honda y en todo el proyecto. Las expectativas eran muy altas y no las cumplimos".

Por todo ello, Alonso optó por definir este periodo con otra palabra: "No fue duro, simplemente fue decepcionante ver el coche en Barcelona un viernes".

No obstante, subrayó que esta decepción la convirtieron pronto todos en motivación: "Todo el equipo lo asumió como un desafío. Todos quieren hacerlo posible y esperamos que Budapest sea el primer paso hacia ese rendimiento".

En este sentido, Fernando Alonso sabe que tampoco verá un cambio drástico en su monoplaza, entre otras cosas, porque Honda aplicará sus mejoras en cuanto al motor para el siguiente certamen, el de Países Bajos (a finales de agosto). Pero lo que sí necesitará ver el asturiano son síntomas de un cambio de rumbo, señales de que han vuelto a elegir el camino correcto.

Jenson Button sale en defensa de Fernando Alonso

Y viendo los números que lleva Fernando Alonso este curso, un solo punto sumado, son muchos los que han invitado al ovetense a retirarse definitivamente de la Fórmula1. Al mismo tiempo, otros siguen ensalzándole y defendiéndole con capa y espada.

Esto último ha hecho el campeón del mundo en 2009 y excompañero del español, Jenson Button: "A veces la gente solo se fija en lo que no has ganado, en lugar de celebrar lo que sí has conseguido. En la Fórmula 1 puede pasar lo mismo. Cuando por fin subes al podio no piensas: 'Ojalá hubiera quedado un puesto más arriba', sino que disfrutas el momento porque sabes lo difícil que es llegar hasta ahí. Y la realidad es que cada carrera empieza desde cero".

El británico recuerda que en 2023, Fernando Alonso sí compitió y logró ocho podios, porque según él sí tenía un buen coche: "Sigues necesitando el coche, la oportunidad y a veces un poco de suerte. Fernando es un gran ejemplo de ello: ha conseguido casi todo, y sin embargo ha pasado años esperando volver a ganar. Eso no se debe a que haya olvidado cómo pilotar, ni mucho menos. Dale a Fernando un coche competitivo, ni siquiera el más rápido, basta con que sea capaz de luchar y él lo conseguirá. Por eso espero que siga compitiendo más allá de 2026".