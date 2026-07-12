Fernando Alonso, sobre su futuro: "No creo que lo haga justo al acabar mi carrera"

Faltan dos semanas para el Gran Premio de Hungría, un certamen que puede suponer el final del bicampeón del mundo al volante o, por el contrario, renovarle sus ganas de seguir compitiendo

Fernando Alonso aún no tiene claro lo que hará cuando se retire de la F1.IMAGO

Se acerca un momento clave en el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1: el Gran Premio de Hungría. Aunque antes le tocará vivir un nuevo calvario en Bélgica, donde Aston Martin todavía no le tendrá preparado su segunda versión del AMR26 y, por lo tanto, sus registros volverán a ser de lo más pobres de la parrilla.

Cuando el asturiano avisó de que sería después del parón veraniego cuando tomaría una decisión, consensuada con su familia, sobre su continuidad al volante, la escudería británica se puso las pilas y adelantó la fecha de entrega de esas mejoras de su monoplaza.

Y aunque en Honda no creen que vayan a poder hacer milagros, Aston Martin y el propio Alonso confían en las manos de un Adrian Newey que tampoco ha acertado en el diseño del coche como así ha reconocido el prestigioso ingeniero británico.

Fernando Alonso: "No tengo ni idea de lo que haré"

El piloto ovetense volvió a dejar claro en Silverstone que todavía no tiene nada claro que hará la próxima temporada. Ni siquiera cuando decida retirarse.

Incluso le preguntaron por si entraba dentro de sus planes hacer el Camino de Santiago, una peregrinación hasta Galicia que en una de sus versiones pasa por su ciudad natal, Oviedo. Y a corto plazo no lo tiene en su agenda: "Ojalá lo haga algún día, pero no será exactamente justo después de la retirada. Especialmente ahora, con mi hijo de tres meses, no puedo pensar en irme tres semanas a caminar por España con él. Así que tendré que esperar un par de años".

Lo único que sí tiene decidido Fernando es que, pilote o no, seguirá vinculado al equipo propiedad de Lawrence Stroll: "Cuando deje de correr, dije que me gustaría continuar con este equipo en un rol diferente, intentar ayudar. Llevo ya 26 años en la Fórmula 1 y creo que puedo ayudar al equipo. Probablemente soy el segundo o tercer tipo con más experiencia del equipo en este momento. Creo que hay cosas que pueden ser útiles para la escudería y prefiero usar esa experiencia antes que estar en casa viéndolo por la TV".

Los retos que le quedan a Fernando Alonso al volante

El piloto español también subrayó en dicha rueda de prensa en tierras británicas que aún tiene espinitas pendientes al volante: "Sin duda tengo algunos retos por delante. La mayoría de ellos están relacionados con el automovilismo. Quiero ganar el Dakar, lo he dicho muchas veces. Quizá quiera ganar cosas diferentes. Quiero volver a desafiarme en las carreras de resistencia, especialmente si Max Verstappen quiere hacerlo algún día también".

Cabe recordar que Alonso ya tiene en su historial un título de Campeón del Mundo de Resistencia en 2018-19 y es doble ganador de las 24 Horas de Le Mans con Toyota en 2018 y 2019, además de ganador de las 24 Horas de Daytona con Cadillac en 2019.

Asimismo, el asturiano ha participado tres veces en las 500 Millas de Indianápolis y una en el Rally Dakar de 2020, pero en ellas no pudo salir laureado.

Aston Martin no tiene dudas con Fernando

Mientras tanto, todos en el equipo de Aston Martin desean que Fernando continúe, al menos, una temporada más al volante. Su experiencia y su habilidad en los circuitos aun teniendo el peor monoplaza de la parrilla le avalan.

Alonso ha asegurado que no será en Hungría cuando decida si sigue o no al volante verde, pero muy probablemente lo comunique en el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará a finales del mes de agosto y que será el dé inicio a la recta final del campeonato.