El nuevo AMR26 de Fernando Alonso ya está aquí

Adrian Newey, ante el calvario que está sufriendo tanto Fernando Alonso como Lance Stroll esta temporada, no se ha esperado a que llegue el certamen húngaro para explicar mediáticamente los avances que conlleva el nuevo modelo del monoplaza que han diseñado y preparado junto con Honda

A Fernando Alonso ya solo le queda un certamen más de sufrimiento, a priori.IMAGO

Cuando Aston Martin anunció a finales del 2024 el fichaje de Adrian Newey, todos en Silverstone se frotaron las manos. Y el que más, Fernando Alonso. El asturiano vio en su llegada la posibilidad de volver a ser campeón. O, como mínimo, conseguir esa anhelada victoria número 33 de su carrera.

Casi dos años después, el ovetense está viviendo un auténtico calvario y, actualmente, posee el peor coche de la parrilla. Adrian Newey no ha acertado con el diseño del AMR26 y Honda tampoco en la confección del motor.

Así, viendo que el bicampeón del mundo está planteándose incluso la retirada si no llegan los resultados, Aston Martin le ha prometido que en el Gran Premio de Hungría estrenará su nuevo monoplaza con todas las modificaciones que han hecho tanto en la parte motora como en la del diseño.

Y aprovechando el parón de esta semana y que ya solo queda la cita de Bélgica antes de que llegue ese esperado momento, Adrian Newey ha salido a la palestra para comentar los cambios que van a introducir en ese nuevo coche: "Los elementos estructurales principales siguen siendo los mismos: la arquitectura del chasis y de la caja de cambios no cambia fundamentalmente, pero hemos reducido el peso de ambos, lo que requirió una nueva homologación y pruebas de choque (crash test) del chasis delantero".

En este mismo sentido, ha asegurado que sólo habrá cambios por detrás: "La suspensión delantera no ha sufrido cambios. La trasera ha sido ligeramente modificada. Hemos desarrollado un nuevo frontal y revisado sustancialmente las superficies aerodinámicas. Por lo tanto, si bien la estructura básica es similar, se trata de un paquete aerodinámico de gran envergadura combinado con una importante reducción de peso. El objetivo es acercarnos mucho al límite de peso".

Aunque se ha ahorrado los números, pero cree que dará resultados seguro: "Prevemos un gran avance, pero me resisto a dar cifras concretas porque nuestras herramientas de simulación aún no son tan sofisticadas ni están tan bien correlacionadas como deberían".

"Históricamente, en este equipo no se ha invertido lo suficiente en herramientas de simulación de ingeniería, no solo en sistemas de gestión de proyectos, sino también en las herramientas físicas básicas. Ahora estamos invirtiendo en ello, pero no se pueden reescribir y validar esas herramientas de la noche a la mañana. Correlacionarlas correctamente con el coche real lleva tiempo. Por el momento, están mejorando, pero los verdaderos beneficios de ese trabajo se verán más adelante este año", ha finalizado su intervención.

Aunque en un principio estaba previsto que dicha variante apareciera después del verano, finalmente Aston Martin ha querido que los suyos se marchen de vacaciones de verano con algo más de autoestima. Y es que tras el certamen húngaro, el Gran Circo afrontará casi un mes de vacaciones.

Clasificación Mundial de pilotos de F1 2026 tras el GP de Gran Bretaña

1. A. Antonelli (Mercedes) 179 puntos

2. G. Russell (Mercedes) 154

3. L. Hamilton (Ferrari) 147

4. C. Leclerc (Ferrari) 108

5. L. Norris (McLaren) 97

6. O. Piastri (McLaren) 82

7. M. Verstappen (Red Bull) 76

8. I. Hadjar (Red Bull) 52

9. P. Gasly (Alpine) 42

10. L. Lawson (Racing Bulls) 39

11. A. Lindblad (Racing Bulls) 20

12. O. Bearman (Haas F1) 18

13. F. Colapinto (Alpine) 18

14. G. Bortoleto (Audi) 6

15. C. Sainz (Williams) 6

16. A. Albon (Williams) 5

17. E. Ocon (Haas F1) 3

18. F. Alonso (Aston Martin) 1

19. N. Hulkenberg (Audi)

20. V. Bottas (Cadillac)

21. S. Pérez (Cadillac)

22. L. Stroll (Aston Martin)