El regreso de Joselu, a punto

El ex delantero del Real Madrid ya habría escogido equipo entre todos los que se han interesado por su fichaje y está a un paso de regresar a La Liga para volver a competir en el máximo profesionalismo del fútbol español, reencontrándose con un club que ya defendió

La Liga EA Sports está a punto de dar la bienvenida a uno de sus jugadores destacados. Joselu Mato ha sido uno de los jugadores más alabados en todos los equipos en los que ha defendido su camiseta, pasando por clubes como el Alavés, el Deportivo de A Coruña o el Espanyol. Sin embargo, su mejor momento como jugador de fútbol lo alcanzó vistiendo la camiseta del Real Madrid, cuando consiguió levantar una Liga y una Champions, siendo un auténtico héroe en el camino hacia la 'orejona'.

El doblete de Joselu contra el Bayern de Múnich ya está grabado en la historia del Real Madrid. Dos goles en pocos minutos que supusieron la victoria contra el club alemán y que les permitió jugar la final de 2024, en la que levantaron su Decimoquinta Champions. Después de hacer historia vestido de blanco, Joselu puso rumbo a Arabia para jugar en el Al-Gharafa. Sin embargo, dos temporadas después está a un paso de firmar su regreso a La Liga y al fútbol español.

El fichaje de Joselu entra el la fase decisiva y está a punto de regresar a La Liga

Son muchos los equipos de la Primera división del fútbol español los que se han interesado por el fichaje de Joselu Mato. Entre ellos, el Sevilla y el Betis, además del Getafe, Valencia y Deportivo de A Coruña. Pero ahora, en pleno mercado de fichajes, el jugador gallego nacido en Alemania ya habría elegido club.

El delantero está a punto de volver a La Liga con un traspaso al Deportivo de A Coruña, regresando así a uno de los clubes en los que se formó y compitiendo nuevamente en el máximo nivel del profesionalismo. Además, lo hace como una segunda etapa poética en el club gallego, recién ascendido a la Primera división, en un equipo en el que puede ser decisivo a pesar de sus 36 años. Los blanquiazules se aseguran a un delantero de garantías que siempre cubre bien el área y responde a la perfección si entra como revulsivo.

El Deportivo de A Coruña apura por el fichaje de Joselu Mato

Joselu acaba de terminar su contrato con el Al-Gharafa y queda como agente libre, por lo que muchos clubes del fútbol español se han interesado por traerle de vuelta a España. Y entre todas las ofertas, es el Deportivo de A Coruña el que ya acelera por su fichaje, con negociaciones ya muy avanzadas con el jugador, que podría oficializarse en los próximos días. Un auténtico bombazo para el conjunto blanquiazul que acaba de ascender, que está muy cerca de incorporar a un delantero decisivo y a coste cero.

Joselu Mato, a un paso de volver a España y reencontrarse con el Real Madrid en Liga

A la espera de que se cierren las negociaciones y el Deportivo de A Coruña confirme el fichaje de Joselu, el ex delantero del Real Madrid volverá a pisar el Santiago Bernabéu, aunque ya como rival. El gallego siempre ha reconocido el cariño que le guarda al Dépor, escudo que defendió entre 2016 y 2017. Pero siempre se define como "madridista", por lo que será un emocionante reencuentro con la que ha sido su 'casa', aunque formando parte de otro club fundamental en su carrera.