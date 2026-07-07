Calatrava, nuevo fichaje del Espanyol, sobre la opción de haber llegado la temporada anterior: "Hubo intéres"

El mediapunta, presentado como nuevo jugador del Espanyol, dejó titulares ante los medios de comunicación, como "era una oportunidad que no podía desaprovechar" y que "desde el principio lo tenía claro", además de asegurar que este salto a la élite es "mi momento, lo voy a aprovechar"

Álex Calatrava ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Espanyol. El primer fichaje del conjunto de Manolo González ha atendido a los medios de comunicación para hablar de todo tipo de detalles, como la opción de haber llegado en el mercado del pasado verano. Además, el mediapunta ha dejado claro que la propuesta de la entidad perica "era una oportunidad que no podía desaprovechar".

Álex Calatrava: "Desde el principio lo tenía claro"

Álex Calatrava ha explicado porque tomó esta decisión: "Desde el primer momento que vi el interés y sabía que era mi oportunidad de jugar en Primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Desde el principio lo tenía claro. Era una oportunidad que no podía desaprovechar". Sobre Manolo González ha apuntado que "todavía no he hablado con él, pero el jueves ya lo haré. Me transmitirá un poco lo que quiere de mí".

El nuevo fichaje del Espanyol se ha querido 'mojar' con sus preferencias en el terreno de juego: "Me gusta más jugar de 10, pero me adapto. Si el partido o el entrenador lo necesita, puedo jugar por fuera". Además, Calatrava ha confirmado que el movimiento se pudo hacer la temporada pasada: "Hubo interés y estábamos intentando hacerlo, pero no se pudo hacer. Al final ha sido este año y muy contento".

Calatrava: "Tengo muchas ganas de empezar, espero que sea un año ilusionante"

Calatrava aprovechó la comparecencia para mandar un mensaje a la afición: "Espero poder ayudar mucho. Tengo muchas ganas de empezar. Espero que sea un año ilusionante. Nos lo dejaremos todo. Intentaré devolver esa ilusión con números y trabajo, ayudando al equipo. Espero que nos apoyen mucho".

El mediapunta del Espanyol destacó el proyecto del club: "Están haciendo un proyecto ambicioso. Aunque sufrieron el año pasado, querían cambiar las cosas. Eso me convenció. La gente nueva que está por venir es un proyecto que me viene de la mano. A disfrutarlo. Vengo con ganas e ilusión. Ser titular dependerá de mi trabajo, de lo que haga en el campo y de la idea del entrenador".

Calatrava: "Ha llegado mi oportunidad, mi momento, lo voy a aprovechar"

Sobre si se imaginaba llegar a Primera División, Calatrava respondió que "sí, pero es algo que ves lejos. Hasta que no lo vives, no te lo crees. Ha llegado mi oportunidad, mi momento, lo voy a aprovechar. Cada uno tiene su camino. El mío era el que he hecho. No he tenido esa facilidad o esa suerte de llegar rápido, pero el fútbol me ha devuelto esa alegría y esa ilusión que siempre le he dado".

El jugador del Espanyol, que ha anunciado un nuevo fichaje hoy, ha hablado de cómo ha mejorado su juego: "He aprendido mucho durante estos años. El trabajo defensivo me ha ayudado. No solo aporto en la faceta ofensiva. He mejorado mucho y por eso estoy aquí".

Además, Calatrava no quiso detallar una cifra de goles exactas de cara a su primera temporada con el Espanyol: "Primero quiero adaptarme, conocer a mis compañeros y poco a poco ir viendo. Es una experiencia nueva, pero espero poder hacer números, que al final es lo importante".

Calatrava, sobre Manolo González: "Sé que me quiere, que confía en mí"

Sobre Manolo González, que ya pone manos a la obra, ha afirmado que "es un poco algo parecido a mí. Viene de abajo. Ha llegado con esfuerzo y sacrificio. Eso puede hacer que hagamos un buen equipo. Estoy muy contento que apueste por mí. Espero devolver la confianza". Calatrava volvió a hablar de sus números en Primera: "Son transportables a Primera, pero primero tengo que adaptarme y poco a poco. Ojalá se pueda dar".

Por último, Calatrava dejó claro que espera devolver la confianza que Manolo González le ha trasladado en anteriores ocasiones: "Es un reto. Ya tuve con él una reunión cuando estaba en el Badalona, ya quería ficharme. Sé que me quiere, que confía en mí. Intentaré trabajar y poder devolver esa confianza".