Monchi asegura su primer fichaje en el Espanyol: Álex Calatrava

Álex Calatrava ultima su llegada al Espanyol, que se impone a varios pretendientes que tenía el todavía jugador del Castellón. Por ello, Monchi prepara el anuncio de un fichaje que podría tener fecha señalada para hacerlo oficial

Álex Calatrava cuenta las horas para firmar su fichaje por el Espanyol. El equipo dirigido por Manolo González apunta a ganar la batalla a Celta de Vigo, Deportivo de la Coruña y Osasuna, que se encontraban en plena pelea por lograr la incorporación del jugador. Sin embargo, Monchi ha convencido al futbolista para que sea la primera llegada del verano, que todo parece indicar que será oficial el próximo 1 de julio.

Monchi comienza agitando el mercado de fichajes por todo lo alto. Más allá de resolver el futuro de futbolistas como Cabrera, que ha renovado hasta 2027, el director deportivo del Espanyol pone el foco en la planificación de la plantilla y mejorar el equipo de Manolo González. Cabe recordar que los pericos han sufrido, sobre todo, en la segunda vuelta de la temporada, llegando a estar en el descenso durante algunas jornadas.

Álex Calatrava se gana por fin su salto a Primera División

De esta manera, Álex Calatrava dará el salto a Primera División. Tras no poder conseguirlo de la mano del Castellón, que fue eliminado por el Almería en las semifinales del playoff de ascenso, el jugador de 26 años se estrenará en la máxima categoría del fútbol español con el Espanyol, como ha apuntado EFE. A las órdenes de Pablo Hernández, el mediapunta ha sacado su mejor versión en su carrera profesional.

Calatrava ha sido fundamental con Pablo Hernández, llegando a alcanzar quince goles y ocho asistencias en LaLiga Hypermotion. Además, su fisico ha sido clave para lograr esos datos, ya que ha jugado 43 de los 44 partidos que ha disputado el Castellón esta temporada, perdiéndose tan solo el choque ante el Albacete del pasado 28 de marzo, por sanción. Su compromiso ha sido total en un equipo que soñó por el ascenso a Primera División.

Monchi acelera su planificación con el Espanyol cerrando su primer fichaje

Su año ha provocado que desde el Espanyol pongan sus ojos en Calatrava, que será el primer fichaje de Monchi desde su llegada a la entidad perica. El director deportivo de San Fernando cuenta las horas para que se pueda anunciar oficialmente la incorporación del todavía jugador del Castellón, con el que tiene contrato hasta 2028. En este sentido, la noticia podría llegar el próximo miércoles 1 de julio, dando luz verde al movimiento.

Esto se debe a que la cláusula de Calatrava pase a ser de cinco millones de euros desde esa fecha. Por ello, el fichaje del centrocampista sería el primer gasto del Espanyol en este mercado de fichajes, que apunta a ser agitado entre salidas y llegadas, tal y como dejó caer Monchi en su presentación oficial. Además, el jugador de 26 años llegará como un refuerzo de lujo tras destacar notablemente en LaLiga Hypermotion.

Calatrava llega para elevar la competencia en el ataque del Espanyol

Manolo González sumará un nuevo refuerzo para la parcela ofensiva, dónde ya se encuentran jugadores como Tyrhys Dolan, Jofre, Pere Milla, Kike García, Roberto Fernández o el lesionado Javi Puado. Sin embargo, Calatrava aumentará sin duda la competencia, sobre todo, en el carril derecho, dónde Pablo Hernández lo ha solido utilizar en la última temporada en el Castellón, a pierna cambiada.

El Espanyol, que ya tomaba ventaja por su fichaje, conseguirá los servicios de un jugador que venía siguiendo en los últimos mercados, con un Manolo González que llegó a pedir a la dirección deportiva su incorporación. Sin embargo, el posible sueño del ascenso a Primera con el Castellón pudo frenar el cambio de aires, algo que se producirá en las próximas semanas.