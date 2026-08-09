Movimientos de Monchi para firmar una nueva incorporación en el Espanyol

La entidad perica ultima el fichaje de Issiaka Kamate, la perla del Inter, para reforzar el centro del campo antes del debuten LaLiga EA Sports

El Espanyol sigue trazando su plan en el mercado de fichajes, con tres incorporaciones ya confirmadas y anunciadas de manera oficial. Sin embargo, el trabajo no está terminado en las oficinas del RCDE Stadium, ya que Monchi y el resto de la dirección deportiva siguen pendientes de posibles entradas y salidas que se puedan dar en las próximas semanas. Una de las llegadas que está cerca de cerrarse es la Issiaka Kamate, del Inter de Milán.

Monchi busca un perfil para el centro del campo del Espanyol, con un Manolo González que ha podido probar diferentes alternativas durante los partidos de pretemporada. Por ello, el posible fichaje de Issaka Kamate aliviaria un problema para el cuadro perico, ya que además firmaría una importante oportunidad de mercado. Mientras tanto, desde la dirección deportiva cuentan las horas para hacer oficial la llegada del futbolista francés.

Números interesantes para Issiaka Kamate antes de una posible firma con el Espanyol

Issiaka Kamate viene de jugar en las categorías inferiores del Inter de Milán, disputando 33 partidos yf firmando seis goles, destacando por su capacidad de cara a puerta. De momento, el jugador no ha dado el salto al primer equipo, algo que se podría dar dada la calidad que atesora y la proyección de futuro que tiene el jugador de 22 años. Además, en la campaña 2023/2024 llegó a lograr doce goles en 31 partidos con el sub-19.

Issiaka Kamate, además de su experiencia en el Inter de Milán, ha defendido la camiseta del AFS y Modena, dos clubes de Italia. Por ello, si termina fichando por el Espanyol, sería su primera etapa en España y en LaLiga EA Sports, de la mano de Manolo González. El centrocampista francés se uniría a los fichajes ya oficiales de Hartman Wuilindschy, Gabriel Moscardo y Unai Núñez, tres importantes refuerzos para diferentes zonas del campo.

Las opciones de Issiaka Kamate en el once del Espanyol

Por otro lado, cabe destacar que Manolo González cuenta ya con varios perfiles en el centro del campo, como son Rafael Bauzà, Álex Calatrava, Edu Expósito, Gabriel Moscardo, Ferran Gomez, Urko González, Javier Hernámndez, Pol Lozano. Sin embargo, Issiaka Kamate podría aportarle diferentes alternativas al técnico del Espanyol dentro de su once titular, ya sea situándolo detrás del punta o por banda derecha.

Issiaka Kamate acostumbra a jugar a pierna cambiada, pero Manolo González le podría situar incluso por la banda izquierda, dependiendo del esquema y del rival al que se enfrente el Espanyol. Además, los resultados de pretemporada han podido acelerar movimientos de Monchi en el mercado de fichajes, ya que el conjunto perico ha sumado tres empates, dos victorias y una derrota, como la del día de ayer ante el Conventry por 3-2.

Un nuevo refuerzo en camino para el Espanyol de Manolo González

En cualquier caso, el Espanyol está muy cerca de cerrar el fichaje de Issiaka Kamate, como ha desvelado el periodista especializado en el mercado de fichajes, Matteo Moretto. La fuente ha apuntado que la operación se desbloquearía por tres millones de euros aproximadamente por el 50% del futbolista. De esta manera, Monchi seguirá negociando una incorporación que podría ser oficializada durante la próxima semana.

Monchi dejó clara su idea hace unos días: "Todavía queda mercado, menos que cuando empezamos, pero queda. Estamos trabajando. Lo dije en su día, si tenemos una idea muy clara, prefiero aguantar esa idea que precipitarme y traer algo que no es acorde a lo que buscamos. La sintonía con el cuerpo técnico es muy buena". El objetivo tiene que ser que cuando empiece la liga el equipo sea lo más competitivo posible".

El Espanyol, que viene de anunciar a Unai Núñez, pone ya el foco en el encuentro del próximo domingo ante el Levante en el RCDE Stadium. Los de Manolo González se medirán al conjunto de Luis Castro, que consiguió finalmente la permanencia en Prmera División. Además, el club granota viene de sufrir la salida de Carlos Espí, pero reforzados por la presencia de jugadores como Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong.