Monchi abre la puerta a más fichajes en el Espanyol: "Todavía queda mercado"

El director deportivo del Espanyol ha valorado la situación con el mercado de fichajes pero también ha destacado el apartado de salidas: "A la afición le gustan saber los que van a llegar, pero para eso hay que liberar jugadores"

El Espanyol ha hecho oficial tres fichajes hasta el momento, el de Álex Calatrava, Hartman Quilindschy y Gabriel Moscardo, los dos últimos en forma de cesión. Sin embargo, Monchi y el resto de la dirección deportiva no cierran la puerta a más incorporaciones en este mercado, pero no le quintan el ojo a posibles salidas: "A la afición le gusta saber los que van a llegar, pero para eso hay que liberar jugadores".

El Espanyol ya coge forma en esta pretemporada, cuando ya ha disputado tres partidos en los que ha firmado dos victorias y un empate, el de hoy ante el Sabadell. Manolo González sigue trabajando y perfilando su plantilla antes del comienzo de LaLiga EA Sports, que dará el pistoletazo de salida a mediados de agosto. Hasta entonces, el cuadro perico tiene otros cuatro encuentros amistosos por delante.

Monchi: "Contento con el club, el día a día de trabajo, con la propiedad"

Monchi atendió a los medios oficiales del Espanyol, en la previa del encuentro ante el Sabadell, para valorar la situación en el mercado: "La verdad es que la gente me está transmitiendo cariño, confianza, ilusión, también exigencia, porque también yo creo que eso es bueno. Estoy contento de la adaptación, contento con el club, con el día a día de trabajo, con la relación con la propiedad, con la relación con los compañeros de trabajo".

El director deportivo del Espanyol elogió la actitud de los jugadores en los primeros entrenamientos y las sensaciones hasta el momento: "El otro día hablaba con Pace y me preguntó: "Qué esperas de la pretemporada?". Le dije que lo que se entrene se aplique en los partidos. A día de hoy, estoy contento con lo que estoy viendo en los entrenamientos y creo que mucho de lo que se está entrenando se está llevando a los partidos".

Monchi: "Si tenemos una idea muy clara, prefiero aguantar esa día que precipitarme"

Por otra parte, Monchi explicó la importancia de las salidas: "A la afición le gustan saber los que van a llegar, pero para eso hay que liberar jugadores. Es la tarea más complicada porque negocias situaciones de jugadores que no tienen minutos o no cuentan. Antoniu, Gragera, Salinas, del que habrá noticias en breve… Vamos avanzando poco a poco, por respeto y cariño a los jugadores y por dejar el grupo a lo que el míster quiere".

El de San Fernando dejó claro que "todavía queda mercado, menos que cuando empezamos, pero queda. Estamos trabajando. Lo dije en su día, si tenemos una idea muy clara, prefiero aguantar esa idea que precipitarme y traer algo que no es acorde a lo que buscamos. La sintonía con el cuerpo técnico es muy buena, están al corriente de todo. El objetivo tiene que ser que cuando empiece la liga el equipo sea lo más competitivo posible".

Monchi: "Hay que dar un paso más y llegar a zonas tranquilas de la tabla"

Monchi, que puede firmar a Bryan Zaragoza, habló sobre los objetivos de esta temporada: "Espero que el equipo crezca y se consolide en zonas más acordes a la historia del club, a su potencia, a la ciudad, a la afición… El objetivo no es jugar en Europa, sino consolidar el proyecto para tener unas bases que nos permitan avanzar. Hay que darle estabilidad el proyecto. Hay que dar un paso más y llegar a zonas tranquilas de la tabla".

Por último, el director deportivo del Espanyol valoró la oportunidad que se le va a dar a los jugadoes de la cantera: "Vamos a darle el espacio también a la cantera. Para mí, ver a Rafa, o ver a Roger, o ver a Javi… Es un orgullo. En su día, Javi Puado tuvo ese día, ese momento, y hoy es un jugador para nosotros de estrella. Que el que llame a la puerta, se la podamos abrir".