El Espanyol de Monchi apunta a Mario Hermoso y Viktor Tsygankov

El club blanquiazul valora al central de la AS Roma y desea al atacante del Girona FC, pero los sueldos y las condiciones económicas complican dos operaciones de mucho nivel

El mercado del RCD Espanyol vuelve a subir de temperatura. Según informó Quique Iglesias, de Cadena COPE en Barcelona, el club blanquiazul tiene en su radar a Mario Hermoso, central de la AS Roma, y mantiene a Viktor Tsygankov, atacante del Girona, como uno de sus grandes deseos.

Los dos nombres encajan en la idea de elevar el nivel inmediato de la plantilla de Manolo González, pero también comparten el mismo obstáculo: el dinero. El sueldo de ambos aparece como el gran muro para que Monchi pueda transformar interés en operación real.

Mario Hermoso, Roma y Espanyol: el regreso que ilusiona pero exige encaje salarial

Mario Hermoso no es un nombre cualquiera en Cornellà. El central madrileño ya pasó por el Espanyol, creció como futbolista de élite en el club blanquiazul y desde ahí dio el salto al Atlético de Madrid. Su regreso tendría un componente deportivo evidente, pero también emocional.

El Espanyol busca un central de jerarquía. Monchi ya dejó claro en los últimos días que el club necesitaba cubrir el hueco dejado por Fernando Calero, y Hermoso representa justo el perfil que puede cambiar una defensa: experiencia, salida de balón, zurda, conocimiento de LaLiga y capacidad para actuar tanto en línea de cuatro como en una estructura con tres centrales.

El problema es que la operación no es sencilla. La Roma ejerció en mayo la opción para ampliar el contrato de Hermoso hasta 2027, después de que el defensa disputara 35 partidos y marcado 4 goles durante la temporada. Es decir, no hablamos de una situación contractual cómoda para el Espanyol.

Además, en Italia su futuro no está completamente despejado. La llegada de Gian Piero Gasperini podría abrirle otra oportunidad en la Roma, aunque su salario, situado en torno a los 3,5 millones de euros por temporada, convierte su continuidad o salida en una cuestión económica de primer orden. Para el Espanyol, ese sueldo obliga a pensar en fórmulas imaginativas.

Viktor Tsygankov, Girona y Manolo González: el salto ofensivo que busca Monchi

Si Hermoso resolvería un problema defensivo, Viktor Tsygankov atacaría una necesidad distinta: talento diferencial en tres cuartos. El ucraniano gusta mucho al Espanyol y no aparece como un simple rumor pasajero. El club lo ve como un futbolista capaz de elevar el nivel ofensivo de Manolo González desde el primer día.

El encaje deportivo es claro. Tsygankov tiene pie izquierdo, último pase, gol, pausa y experiencia en LaLiga. Puede partir desde banda derecha, recibir abierto, atacar zonas interiores y generar ventajas en un equipo que necesita más producción ofensiva sin perder el orden competitivo que exige Manolo.

Sus números sostienen el interés. La pasada temporada jugó el 77% de los minutos de LaLiga con el Girona, marcó 6 goles y repartió 5 asistencias. No es un extremo de contexto ni una apuesta por descubrir. Es un jugador probado, con rendimiento en Primera y con capacidad para decidir partidos.

El descenso del Girona a Segunda abre una ventana, pero no convierte la operación en barata. El club de Montilivi mantiene una postura firme, no quiere vender por debajo de su valor y sabe que Tsygankov es uno de sus activos más importantes.

Girona, Dinamo de Kiev y la cláusula de Tsygankov complican la jugada del Espanyol

El caso Tsygankov tiene muchas capas. El jugador tiene contrato hasta 2027 y no existe una cláusula liberatoria automática por el descenso, situándose en 30 millones. En cualquier caso, el mensaje es el mismo: el Girona no está obligado a regalarlo.

Otro factor clave es el reparto de derechos. El Dinamo de Kiev mantiene el 50% de los derechos económicos del futbolista, por lo que una venta no dejaría todo el ingreso en Montilivi. Eso endurece la posición del Girona, que necesita que cualquier operación sea lo suficientemente alta como para compensar la salida de un jugador diferencial.

El deseo del futbolista puede ayudar. Su entorno ve con buenos ojos seguir en LaLiga y también en Catalunya si acaba saliendo del Girona. Para el Espanyol, esa predisposición es una baza importante, aunque no definitiva.

Monchi ya ha activado Calatrava, Hartman y Moscardo antes de apuntar más alto

La aparición de Hermoso y Tsygankov debe leerse dentro del mercado que ya está construyendo Monchi. El Espanyol no ha estado parado. Ya ha cerrado operaciones con perfiles muy distintos: Àlex Calatrava para sumar talento ofensivo, Quilindschy Hartman para reforzar el lateral izquierdo y Gabriel Moscardo, cedido por el PSG hasta 2027, para dar músculo y recorrido al centro del campo.

Hermoso y Tsygankov estarían en otra escala. Son nombres de más peso, con más salario y con mayor impacto inmediato. También son operaciones que pueden cambiar la percepción de la plantilla si se cierran, pero que pueden desordenarla si se fuerzan mal.

Monchi lo sabe. Su mercado no puede vivir solo de titulares. Necesita acertar en centrales, bandas, cesiones, salidas y salarios. Por eso estos dos nombres ilusionan, pero también exigen prudencia.