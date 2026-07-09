Así está el mercado de Monchi en el Espanyol, donde se esperan más llegadas: "Los nombres están claros"

El director deportivo blanquiazul confirma que las próximas incorporaciones ya están decididas con Manolo González, tras las llegadas de Moscardo, Calatrava y Hartman

Monchi ha puesto orden al mercado del RCD Espanyol. En las declaraciones realizadas tras la presentación de Gabriel Moscardo, el director general deportivo blanquiazul dejó claro que el club ya sabe por dónde debe atacar en las próximas semanas: “Los nombres están claros y Manolo está de acuerdo”.

El mensaje llega después de cerrar tres incorporaciones, Àlex Calatrava, Quilindschy Hartman y Gabriel Moscardo, y en pleno proceso de salidas. El Espanyol no quiere fichar por impulso, pero sí completar una plantilla más física, más competitiva y con más recursos para Manolo González.

Monchi, Manolo González y el Espanyol ya tienen decididos los próximos fichajes

El mercado del Espanyol entra en una fase distinta. Ya no se trata solo de cerrar los primeros refuerzos, sino de ajustar las piezas que todavía faltan. Monchi explicó que los perfiles están definidos, que los nombres ya se han hablado con Manolo González y que el entrenador está de acuerdo con la hoja de ruta.

La frase tiene peso porque reduce la incertidumbre. El Espanyol no está improvisando. La dirección deportiva entiende que ya ha dado un primer giro a la plantilla, pero todavía queda trabajo. El propio Monchi reconoció que, tras sustituir salidas importantes, ahora toca mirar al siguiente hueco: “Sin darte pistas, hay que sustituir a Calero”.

Fernando Calero aparece así como la referencia más clara para la próxima necesidad. Si Àlex Calatrava, Hartman y Moscardo han servido para cubrir zonas que habían quedado tocadas por las salidas de Carlos Romero, Charles Pickel y Ramón Terrats, el centro de la defensa queda señalado como prioridad inmediata.

Gabriel Moscardo, Àlex Calatrava y Quilindschy Hartman cambian el fondo de armario perico

Los tres primeros movimientos de la era Monchi tienen una lógica común: rendimiento, juventud y adaptación a necesidades concretas. No son fichajes de escaparate, pero sí operaciones que buscan elevar el nivel medio de la plantilla.

Àlex Calatrava fue el primero. El atacante catalán llegó procedente del CD Castellón y firmó hasta 2031. El atacante disputó 75 partidos con 21 goles y 19 asistencias en el conjunto albinegro, cifras que explican por qué Monchi lo ve como una oportunidad para sumar talento ofensivo, último pase y llegada desde varias posiciones.

Quilindschy Hartman fue el segundo. El lateral neerlandés aterriza cedido por el Burnley para ocupar una zona que había quedado marcada tras la salida de Carlos Romero. Monchi confirmó además que su contrato contempla una opción de compra confidencial, un detalle importante porque permite al Espanyol controlar el futuro del jugador si su rendimiento convence.

Gabriel Moscardo completa el primer bloque de fichajes. El brasileño llega cedido por el PSG hasta el 30 de junio de 2027, tras pasar por Corinthians, Stade de Reims y SC Braga. Es un pivote de 20 años con físico, recorrido y margen de crecimiento, aunque el préstamo no incluye una compra asegurada. Para el Espanyol, la apuesta es de rendimiento inmediato; para el PSG, una cesión de desarrollo.

Carlos Romero, Pickel, Terrats y Calero explican el plan de Monchi

La frase de Monchi sobre las necesidades ayuda a entender el mercado desde dentro. El Espanyol no se mueve solo por oportunidades, sino por vacantes. Carlos Romero, Charles Pickel y Ramón Terrats ya tienen sustitutos funcionales dentro del plan, mientras Calero marca el siguiente paso.

Esa lectura evita una noticia plana de “llegarán más fichajes”. Lo que Monchi ha dejado claro es que el Espanyol está reconstruyendo zonas concretas. Hartman responde al lateral izquierdo, Moscardo al músculo de la medular, Calatrava a la producción ofensiva entre líneas y el próximo movimiento apunta a la defensa central.

La planificación también está condicionada por las salidas. El director deportivo admitió que una venta importante puede ayudar al límite salarial, aunque recordó que las operaciones antes del 30 de junio tenían más impacto que las posteriores. El margen económico existe, pero no es ilimitado.

Omar El Hilali no está en el mercado y Diego Leite queda descartado

Uno de los mensajes más firmes de Monchi tuvo nombre propio: Omar El Hilali. El lateral derecho no está en el mercado. El club confía en él, no tiene obligación de venderlo y solo valoraría una propuesta si aparece una oferta concreta que realmente encaje.

También fue claro con Diego Leite. El central portugués, al que conoce bien, no está siendo valorado ahora mismo como objetivo. La explicación vuelve a conectar con la idea central del mercado: cuadrar números y rendimiento. No basta con que un jugador guste; tiene que encajar en el presupuesto, en el rol y en la necesidad exacta.

El Espanyol, por tanto, busca central, pero no cualquier central. Necesita una pieza que cubra el hueco de Calero sin romper la planificación económica. Ahí estará buena parte del siguiente movimiento.

Monchi pide esfuerzo al vestuario antes de un año clave para el Espanyol

El mercado no es la única preocupación. Monchi también quiso marcar tono interno en el arranque de la pretemporada. En su primer mensaje al vestuario, pidió el mayor esfuerzo posible y habló de construir un año que, cuando llegue mayo, pueda recordarse como “bonito”.

No es una frase menor en el Espanyol. Después de una temporada de sufrimiento, el club quiere competir mejor para vivir más lejos del ruido. La permanencia no puede volver a ser el único horizonte emocional de un proyecto que acaba de cambiar de manos en la dirección deportiva.

Monchi sabe que la clasificación será el único juez real. Él mismo lo dijo: si el Espanyol queda por encima del undécimo puesto de la pasada temporada, se podrá hablar de mejora. Hasta entonces, todo serán intenciones, fichajes, perfiles y promesas de verano. De momento, el plan ya se empieza a ver: Calatrava, Hartman y Moscardo son las primeras piezas.