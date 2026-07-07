Monchi recupera el vacío que dejó Carlos Romero en el Espanyol con la incorporación de Hartman

El lateral de 24 años aterriza cedido desde el Burnley para asumir un rol exigente en el esquema de Manolo González, reforzando un plan de mercado en el que Monchi ya ha incorporado a Álex Calatrava

El plan del Espanyol en este mercado de fichajes sigue su curso y hoy ha anunciado su segunda llegada del verano: Quilindschy Hartman. El futbolista holandés llega cedido procedente del Burnley para la presente temporada, sustituyendo a un Carlos Romero que dejó un vacío importante en el lateral izquierdo. Por ello, la tarea del jugador de 24 años no será nada fácil pero Monchi tiene claro que su incorporación es la acertada.

De esta manera, Hartman se une al fichaje de Álex Calatrava como los dos principales movimientos del Espanyol en este mercado. La posición de lateral izquierdo era determinante ocuparla con una nueva incoporación por todo lo que suponía Carlos Romero, que vuelve al Villarreal tras finalizar su cesión. En este sentido, el jugador holandés vivirá su primera experiencia en España tras su paso por el Feyenoord y Burnley.

Hartman da el salto al Espanyol para ocupar el puesto de Carlos Romero

Hartman viene de disputar la pasada temporada un total de 23 partidos en el Burnley, firmando cinco asistencias. Sin embargo, el equipo terminó descendiendo de categoría al acabar en la penúltima posición de la tabla de la Premier League con 22 puntos, a 19 de la salvación. Por ello, el nuevo jugador del Espanyol se podría haber decantado por esta decisión para seguir en la máxima categoría del fútbol, en este caso en España.

A la espera de más movimientos en la parcela defensiva del Espanyol, Hartman podría llegar con el cartel titular en el lateral izquierdo, ocupando la vacante que ha dejado Carlos Romero. Cabe recordar que Manolo González cuenta actualmente con seis jugadores más en esas posiciones, como son Leandro Cabrera, Omar El Hilali, Clemens Riedel, Miguel Rubio, Jose Salinas y Rubén Sánchez.

Hartman, el internacional neerlandés que aterriza en el Espanyol

Hartman es internacional con Países Bajos, con el que ha llegado incluso a disputar partidos de clasificación de la Copa del Mundo de 2026. Además, disputó los encuentros previos a la Eurocopa de 2024, donde vio puerta. Por otro lado, el nuevo jugador del Espanyol defendió los colores de su país en el Europeo sub-21 en el 2023, jugando tres partidos, así como en diferentes amistosos que han tenido lugar en los últimos años.

Además, Hartman fichó por el Burnley en el mercado de fichajes del pasado verano. El equipo inglés pagó un total de nueve millones de euros por su llegada procedente del Feyenoord. Sin embargo, su falta de continuidad, disputando 21 y 38 jornadas en la Premier League ha podido ser determinante también para firmar por el Espanyol, que sigue un plan en esta ventana de traspasos.

El Espanyol, que ya cuenta con el fichaje de Calatrava, continuará trabajando en el apartado de salidas, que serán importantes para poder seguir firmando fichajes en el conjunto de Manolo González. Monchi cuenta con mes y medio para el comienzo de LaLiga y definir una plantilla que espera mejorar los números de la temporada pasada, sufriendo en la segunda vuelta de la campaña y rozando los puestos de descenso.

Comunicado oficial del Espanyol anunciando la llegada de Hartman

"El RCD Espanyol de Barcelona ha cerrado la segunda incorporación del mercado estival; Quilindschy Hartman (Zwijdrecht (Países Bajos), 14/11/2001), tras el acuerdo de cesión alcanzado con el Burnley FC.

Internacional absoluto con la selección holandesa, Hartman inició su carrera profesional en el Feyenoord, con quien ganó la Eredivise, la Copa y Superliga del país, y posteriormente fichó por el Burnley FC en Premier League.

El lateral izquierdo firma para esta presente temporada como futbolista perico. ¡Bienvenido al Espanyol, Hartman!"