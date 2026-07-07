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Mundial 2026 | Partidos de hoy martes 7 julio: horarios y dónde ver en TV, juegan Estados Unidos - Bélgica, Argentina - Egipto, Suiza - Colombia

Último día de octavos de final del Mundial 2026 con tres partidos apasionantes que darán comienzo desde esta misma madrugada, con el Estados Unidos - Bélgica, siguiendo hoy martes 7 de julio con el Argentina - Egipto y el Suiza - Colombia

Mundial 2026 | Partidos de hoy martes 7 julio: horarios y dónde ver en TV, juegan Estados Unidos - Bélgica, Argentina - Egipto, Suiza - Colombia

Argentina y Bélgica, durante el Mundial.IMAGO

Álvaro RomeroÁlvaro Romero 4 min lecturaSin comentarios

Los octavos de final del Mundial 2026 acaban con el día de hoy con tres partidos que pondrán el punto y final a una nueva fase de este torneo de selecciones. Por un lado, Estados Unidos se enfrentará a Bélgica, que pasó apuros para vencer a Senegal en la anterior ronda. Por otro lado, Argentina y Egipto protagonizarán otro de los encuentros del martes 7 de julio, que se despedirá con el choque entre Suiza y Colombia.

Estados Unidos afronta los octavos de final del Mundial 2026 tras ganar por 2-0 ante Bosnia-Herzegovina. Los goles de Balogun, que fue expulsado con roja directa, y de Tillman, le dieron el pase a esta ronda a los de Maurcio Pochettino. Por ello, se medirán a una selección como Bélgica que no lo tuvo nada fácil para dejar fuera a Senegal. De hecho, un tanto de Tielemans en el último minuto de la prórroga decidió el encuentro.

Seis selecciones miden sus fuerzas para intentar lograr el billete a cuartos del Mundial 2026

Argentina sigue su camino por conquitar su segunda Copa del Mundo de manera consecutiva. Los de Scaloni tampoco lo tuvieron sencillo para, en su caso, derrotar a Cabo Verde, ya que el partido se tuvo que ir a la prórroga. donde el tanto en propia de Borges resolvió el choque. Egipto, por su parte, ganó a Australia en dieciseisavos de final tras pasar por la tanda de penaltis, con el gol final de Abdelmaguid para dar el pase a los faraones.

El choque entre Suiza y Colombia es uno de los más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan en buen estado de forma, tras conseguir tres victorias y un empate en lo que llevamos de torneo, por lo que no han caído derrotadas hasta el momento. Los de Néstor Lorenzo se aferrarán a la figura de jugadores como Luis Díaz y Jhon Arias para salir victoriosos, al igual que ante Ghana.

Horario de los partidos de hoy martes 7 de julio del Mundial

En primer lugar, el encuentro entre Estados Unidos y Bélgica abrirá la jornada de hoy martes 7 de julio, que dará comienzo a partir de las 2:00 (hora española) en el Lumen Field de Seattle. El combinado de Mauricio Pochettino intentará buscar el pase a cuartos de final del Mundial tras superar a Bosnia-Herzegovina. En segundo lugar, el Argentina - Egipto empezará a las 18:00 (horas) desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Por último, Suiza y Colombia cerrarán los octavos de final del Mundial 2026, con un choque que comenzará a las 22:00 (hora española) en el BC Place de Vancouver. El combinado dirigido por Murat Yakin llega tras ganar a Argelia en la anterior ronda, además de firmar una fase de grupos sin derrota. Por su parte, los de Néstor Lorenzo vienen en una situación similar, tras un triunfo y sin perder en lo que llevamos en este torneo de selecciones.

Horario y dónde ver en tv los partidos de hoy 7 de julio de julio de octavos de final del Mundial

El Estados Unidos - Bélgica, Argentina - Egipto y Suiza - Colombia se podrá seguir a través de DAZN y Movistar+. Además, todo lo que suceda en los tres partidos de dieciseisavos del Mundial 2026 se podrá seguir de manera online a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo, con análisis y previas de los diferentes choques que van a tener lugar hoy martes 7 de julio.

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