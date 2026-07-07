Mikel Merino sí que es el 'bicho'

El delantero español firma el gol de la victoria tras recuperarse a tiempo de una lesión que puso en duda su presencia en el torneo y dedica el éxito a sus compañeros, su familia y a toda la afición

España vivió una noche para el recuerdo en el Mundial gracias al gol de Mikel Merino, uno de los protagonistas de un encuentro que el delantero calificó como "muy bonito" por la intensidad y la entrega mostrada por ambos equipos. El futbolista reconoció que, aunque ya había vivido momentos similares, nunca se acostumbra a experimentar una alegría de este calibre. "Sobre todo por el trabajo que han hecho mis compañeros, el partido tan bonito que ha sido y cómo lo han peleado los dos equipos".

El gol tiene un significado especial para Mikel. El atacante explicó que la lesión sufrida en el tramo final de la temporada hizo temer lo peor y llegó a pensar que no estaría recuperado a tiempo para disputar el Mundial. "Cuando me dijeron que tenía la lesión pensábamos que no iba a llegar al Mundial".

Sin embargo, el intenso trabajo de recuperación dio sus frutos y el delantero pudo entrar finalmente en la convocatoria. Para él, todo el esfuerzo realizado durante estos meses ha merecido la pena. "La vida es altibajos, es momentos malos y momentos buenos. Ahora estoy en lo más alto de la montaña, disfrutando y celebrando un gol que es el premio a todo el esfuerzo, a todo el trabajo y también a todo el apoyo que me han dado mis seres queridos."

La confianza del seleccionador

Mikel también explicó cuáles fueron las palabras que recibió del entrenador antes de entrar al terreno de juego en los minutos finales. "Me dijo que saliera en la posición de diez e intentara ayudar a los compañeros."

El futbolista aseguró que la confianza mutua entre ambos facilitó su adaptación al partido. "Nos conocemos muy bien. Él sabe lo que puedo aportar al equipo y yo sé perfectamente lo que quiere de mí."

Además, reconoció que el técnico nunca exige la perfección a sus jugadores, aunque en esta ocasión pudo ofrecer un valor añadido con el gol de la victoria. "Hoy, por suerte, he podido dar algo más de lo que él nos pide, que es ayudar al equipo. He tenido la suerte de ver portería."

Un gol para compartir con toda España

El delantero quiso dedicar unas palabras a todos los aficionados que siguieron el encuentro desde sus casas, bares y plazas de toda España. "Que lo disfruten, que esto es lo bonito de la vida. Estas alegrías, estos momentos de celebrar con tus seres queridos."

Mikel se mostró feliz por la ilusión que el triunfo ha despertado entre los aficionados y deseó que todos disfruten del éxito de la selección.

Esta victoria coincide también con una de sus fiestas, San Fermín. "Hoy es día de Chupinazo, mañana San Fermín."

El jugador envió un saludo especial a Pamplona y animó a todos a celebrar las fiestas con prudencia. "Me alegro mucho de que todos estén muy felices, que celebren mucho San Fermín y que tengan cuidado."

Más allá del gol decisivo, Mikel quiso poner el foco en el trabajo del grupo y en el esfuerzo realizado por todo el equipo durante el campeonato. Para el delantero, el gol supone el broche perfecto a meses de sacrificio, recuperación y apoyo de quienes le han acompañado en el camino.

El atacante no solo dio la victoria a España, sino que protagonizó una de las historias de superación más emotivas del Mundial, pasando de temer quedarse fuera del torneo a convertirse en el héroe de una noche inolvidable para la selección y para toda la afición española... Él hoy sí que puede decir que es el 'bicho'.