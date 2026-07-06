Jiri Lehecka - Alexander Zverev: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Zverev en Wimbledon 2026

Jiri Lehecka y Alexander Zverev disputan el partido estrella de la jornada del lunes en Wimbledon

A Alexander Zverev, su victoria en Roland Garros le ha cambiado. Su estreno como campeón en un Grand Slam le ha dado la confianza suficiente para afrontar como gran favorito cuanto se le presenta y es el que, hasta ahora, más firme se está mostrando tras la primera semana de Wimbledon.

Este lunes, no obstante, le llega la primera prueba de fuego ante un Jiri Lehecka muy peligroso, que llega de ganar un duro partido ante Jaume Munar y que quiere dar la sorpresa ante el gran favorito de la parte baja del cuadro.

Para llegar hasta aquí, Zverev sufrió de entrada ante el joven belga Alexander Blockx, pero luego ganó en tres sets ante el francés Valentin Royer y el norteamericano Marcos Giron. Lehecka, por su parte, sólo ha perdido también un set, ante el español Munar en la ronda anterior, mientras que frente al australiano Alexei Popyrin y al eslovaco Alex Molcan venció en tres sets. Llevan, por tanto, similar trayectoria hasta este momento en Wimbledon 2026.

Si miramos los duelos directos entre ellos, Zverev y Lehecka también están empatados. Sus únicos enfrentamientos son de 2023 y ambos en pista dura. Lehecka ganó en dos sets en la United Cup y Zverev se resarció meses después en la primera ronda del ATP de Dubai. Por tanto, este partido servirá de desempate.

Por si no estuvieran igualados en estos, también lo están en otro aspecto. Lehecka nunca ha pasado de la cuarta ronda en Wimbledon (2023) y Zverev... tampoco. El tenista alemán alcanzó esta fase en 2017, 2021 y 2024, pero n pasó de ahí. Por lo que el ganador del encuentro alcanzará unos cuartos de final de Wimbledon inéditos para ambos.

¿A qué hora se juega el Jiri Lehecka - Alexander Zverev?

El partido entre Jiri Lehecka y Alexander Zverev correspondiente a la cuarta ronda masculina de Wimbledon 2026 tendrá lugar este lunes 6 de julio. El encuentro se disputa en el tercer turno de la pista central, por lo que el choque se prevé que comience en torno a las 18:30 horas -hora peninsular española-; aunque eso puede variar en función de cómo acaben los partidos Jasmine Paolini-Alex Eala, que empieza a las 14:30 horas, y el Grigor Dimitrov-Arthur Fery.

Dónde ver por TV y online el partido de Jiri Lehecka y Alexander Zverev en Wimbledon 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.